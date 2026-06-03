Produktion des Lada Niva Legend mit neuem Motor und verzinkter Karosserie

AvtoVAZ plant, die Serienproduktion des aktualisierten Modells Lada Niva Legend ab dem 20. Juli 2026 aufzunehmen. Dies gab Unternehmenschef Maxim Sokolow im Rahmen des SPIEF-2026-Forums bekannt. Ihm zufolge wird der legendäre Geländewagen mit neuen Ausstattungsvarianten, einem stärkeren Motor und zusätzlichen Optionen angeboten. Ixbt.com berichtet .

Zuvor hatte das Unternehmen bestätigt, dass dieses Modell mit einem 1,8-Liter-8-Ventil-Motor mit 90 PS ausgestattet sein wird. Derselbe Motor wird derzeit in Lada Niva Travel-Modellen verbaut. Einer der wichtigsten Aspekte des Updates ist die erstmalige Verwendung von beidseitig verzinktem Stahl für Karosserieteile in der Geschichte des Lada Niva Legend.

Insbesondere werden der Frontträger ('Fernseher'), die Motorhaube, das Dach, die Heckklappe und der hintere Stoßfänger aus korrosionsbeständigem verzinktem Metall gefertigt. Zudem gibt es Änderungen am Sicherheitssystem, wobei ein Frontairbag für den Fahrer eingeführt wird.

Im technischen Bereich wurde die Vorderradaufhängung modernisiert: Der Stabilisator wurde nach vorne verlegt. Diese Änderung soll das Fahrverhalten und den Fahrkomfort verbessern. Insgesamt kommen beim aktualisierten Lada Niva Legend über 100 neue und mehr als 60 modernisierte Teile und Baugruppen zum Einsatz.