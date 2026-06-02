Großbrand in einem Mehrfamilienhaus in Navoi

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Großbrand in einem Mehrfamilienhaus in Navoi

In der Stadt Navoi kam es zu einem Großbrand in einem Mehrfamilienhaus. Der Vorfall ereignete sich am 2. Juni um 04:19 Uhr morgens in einem Wohngebäude in der Alisher-Navoi-Straße.

Nach Eingang der Meldung bei der regionalen Katastrophenschutzbehörde wurden sofort Maßnahmen ergriffen. 7 Rettungseinheiten und 2 Drehleitern erreichten den Einsatzort in nur 4 Minuten.

Nach vorläufigen Angaben breitete sich das Feuer auf mehrere Wohnungen im 9. Stock aus und beschädigte insgesamt 8 Wohnungen. Auf einer Fläche von etwa 300 Quadratmetern wurden Dach, Decke und Innenräume durch das Feuer beschädigt.

Die Löscharbeiten dauerten über eine Stunde. Die Behörden ergriffen Maßnahmen zur Kühlung des Brandortes und zur Gewährleistung der Sicherheit.

Glücklicherweise liegen bisher keine offiziellen Informationen über Verletzte vor. Die Ermittlungen dauern an.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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