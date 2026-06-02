Urlauber überrascht: Manchester-United-Star in Charvak gesichtet

·3.1K·Gesellschaft
Urlauber überrascht: Manchester-United-Star in Charvak gesichtet

Heute tauchte der berühmte portugiesische Fußballer und ehemalige Manchester-United-Star Luis Nani in Charvak auf. Das Erscheinen des Fußballers im Ferienort löste bei den Urlaubern großes Interesse aus.

Das Interessanteste daran ist, dass Nani sich nicht nur erholte, sondern am Strand auch mit Kindern Fußball spielte. Diese herzliche Szene wurde von Zeugen gefilmt und verbreitete sich schnell in den sozialen Medien.

Viele sagen, sie hätten ihren Augen zunächst nicht getraut, als sie den berühmten Fußballer erkannten. Dass Luis Nani in Charvak mit Kindern Fußball spielte, wird derzeit intensiv diskutiert.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Jahongir Otajonov demonstriert die Kunst des Kuhmelkens (Video)Heute, 08:33Direkte Busverbindung von Taschkent nach Issyk-Kul eingerichtetHeute, 07:57Bürgermeister von Taschkent stellt Entwicklungsplan für den Bezirk Uchtepa vorHeute, 07:53Großer Autobetrug in Taschkent aufgedecktHeute, 07:49Verfahren zur Belohnung von Mitarbeitern, die Bestechungsgelder ablehnen, könnte abgeschafft werdenHeute, 07:29Milliarden-Som-Veruntreuung im Gaskomplex Shurtan aufgedecktHeute, 07:10
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Gesellschaft nachrichten

Wurde das Vorhandensein eines Krokodils im Großen Ferganakanal bestätigt?
„Live-Konzert“ auf der Baustelle: Eine ungewöhnliche Show von Arbeitern erobert das Internet
Ein riesiges Meer mitten in der Wüste Usbekistans versetzt alle in Staunen
Ein „Riesenbaby“ in Qashqadaryo geboren
Ein 2007 geborener Junge heiratete seine Nachbarin
Fahrer schläft ein und verursacht schrecklichen Verkehrsunfall in Samarkand
3200-Dollar-Blumenstrauß sorgt für Diskussionen
Operation einer bekannten Bloggerin in Kasachstan endet tragisch