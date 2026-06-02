Heute tauchte der berühmte portugiesische Fußballer und ehemalige Manchester-United-Star Luis Nani in Charvak auf. Das Erscheinen des Fußballers im Ferienort löste bei den Urlaubern großes Interesse aus.

Das Interessanteste daran ist, dass Nani sich nicht nur erholte, sondern am Strand auch mit Kindern Fußball spielte. Diese herzliche Szene wurde von Zeugen gefilmt und verbreitete sich schnell in den sozialen Medien.

Viele sagen, sie hätten ihren Augen zunächst nicht getraut, als sie den berühmten Fußballer erkannten. Dass Luis Nani in Charvak mit Kindern Fußball spielte, wird derzeit intensiv diskutiert.