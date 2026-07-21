Amazon-Fehler: Kunde erhält fünf Intel-Prozessoren statt einem

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Amazon-Fehler: Kunde erhält fünf Intel-Prozessoren statt einem

Ein unerwarteter technischer Fehler im System des E-Commerce-Riesen Amazon wurde für einen japanischen Kunden zu einem echten Glücksfall. Ein Nutzer, der einen einzelnen Intel Core i5-14400 Prozessor bestellte, erhielt vom Kurier ein Paket, das fünf dieser Geräte enthielt. Dieser Vorfall löste in den sozialen Medien breite Diskussionen aus. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Nach Informationen der Publikation ixbt.com könnte dieser Vorfall auf einen Fehler in einem Logistikzentrum zurückzuführen sein. Es wird vermutet, dass Lagerarbeiter den Barcode auf der Werksverpackung, die fünf Prozessoren enthielt, als eine einzige Wareneinheit registriert haben. Infolgedessen verarbeitete das System den gesamten Karton als eine einzige Bestellung.

In Japan liegt der Preis für einen Intel Core i5-14400 Prozessor bei etwa 36.000 Yen (ca. 220 USD). Das bedeutet, dass der Kunde Hardware im Gesamtwert von über 1.100 USD erhalten hat, was dem Fünffachen des gezahlten Betrags entspricht.

Ehrlichkeit oder kostenloser Gewinn?

Nutzer sozialer Medien rieten dem Kunden, die Situation auszunutzen, die überschüssigen Prozessoren zu verkaufen oder sie zu behalten. Der japanische Kunde traf jedoch eine unerwartete Entscheidung: Er kontaktierte den Amazon-Kundensupport und erklärte die Situation.

Unternehmensvertreter räumten den Fehler ein und baten den Kunden, die vier überschüssigen Prozessoren zurückzugeben. Der Kunde stimmte der Bitte des Unternehmens zu und sandte die wertvolle Hardware, die als „Geschenk“ angekommen war, an das Lager zurück. Dieses Ereignis stieß sowohl in der Technologiewelt als auch aus Sicht der Verbraucherkultur auf großes Interesse.

Technische Fähigkeiten des Intel Core i5-14400

Dieser Prozessor ist derzeit eines der beliebtesten Modelle bei PC-Bauern im mittleren Leistungsbereich. Seine wichtigsten technischen Spezifikationen sind wie folgt:

  • 10 Kerne (6 Performance P-Cores und 4 energieeffiziente E-Cores);
  • 16 Threads;
  • Entwickelt für die LGA 1700 Plattform;
  • 20 MB Cache-Speicher;
  • Die maximale Taktfrequenz erreicht bis zu 4,7 GHz.
Auch auf dem Markt in Usbekistan ist die Nachfrage nach Intel-Prozessoren der 14. Generation hoch. Obwohl große Plattformen wie Amazon Einschränkungen beim Direktversand in das Land haben, kann solche Hardware über lokale Einzelhändler und Dienste erworben werden. Dieser Fall in Japan beweist einmal mehr, dass menschliche Faktoren oder technische Störungen selbst in automatisierten Systemen teuer werden können.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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