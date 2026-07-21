Suno KI-Dienst von Hackerangriff betroffen: 55 Millionen Datensätze gestohlen

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Suno KI-Dienst von Hackerangriff betroffen: 55 Millionen Datensätze gestohlen

Suno, ein führender Anbieter im Bereich der KI-gestützten Musikgenerierung, wurde Opfer eines massiven Cyberangriffs. Laut dem Überwachungsdienst Have I Been Pwned führte der Vorfall dazu, dass persönliche Daten von über 55,3 Millionen Nutzern in die Hände von Hackern gelangten. Dies gilt als einer der größten Datendiebstähle in der Geschichte von KI-Startups, wie Techcrunch.com berichtet.

Der gestohlene Datensatz enthält die vollständigen Namen, Wohnanschriften, E-Mail-Adressen und Telefonnummern der Nutzer. Darüber hinaus erlangten die Hacker Informationen über Käufe aus dem Stripe-Zahlungssystem des Unternehmens sowie die letzten Ziffern und Ablaufdaten von Bankkarten. Dies stellt eine ernsthafte Bedrohung für die finanzielle Sicherheit der Nutzer dar.

Quellcode und Urheberrechtsprobleme

Laut einer Untersuchung von 404 Media ereignete sich der Cyberangriff bereits im November 2023, doch sein Ausmaß wurde erst jetzt bekannt. Besonders brisant ist, dass die Hacker nicht nur Nutzerdaten, sondern auch den Quellcode der Suno-Plattform gestohlen haben. Die Analyse dieses Codes zeigte, dass das Unternehmen Millionen von Liedern und Texten von Plattformen wie Deezer, Genius und YouTube ohne Erlaubnis gescrapt hat, um seine KI-Modelle zu trainieren.

Derzeit haben mehrere große Plattenlabels Suno wegen Urheberrechtsverletzungen verklagt. Der geleakte Quellcode könnte in diesen Gerichtsverfahren als schwerwiegendes Beweismittel gegen das Unternehmen dienen. Die Kläger behaupten, dass das Unternehmen das geistige Eigentum von Künstlern illegal für den Aufbau seines Systems genutzt hat.

Das Schweigen des Unternehmens und die Folgen

Die Suno-Führung, insbesondere Mitbegründer Mikey Shulman, hat bisher keine offizielle Stellungnahme zu diesem Cyberangriff abgegeben. Dass das Unternehmen seine Nutzer nicht über den Datendiebstahl informiert hat, stößt bei Experten auf scharfe Kritik. Solche Vorfälle führen in der Regel zu einem Vertrauensverlust und zur massenhaften Abwanderung von Nutzern.

Diese Nachricht ist auch für Nutzer in Usbekistan von Bedeutung, da der Suno-Dienst auch dort immer beliebter wurde. Experten empfehlen allen registrierten Nutzern der Plattform, folgende Maßnahmen zu ergreifen:

  • Passwörter sofort ändern, falls diese auch auf anderen Seiten verwendet werden;
  • Die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) aktivieren;
  • Bankkarten auf verdächtige Transaktionen überprüfen.
Die Suno-Plattform steht derzeit nicht nur vor technischen Störungen und Sicherheitsproblemen, sondern auch unter massivem rechtlichem Druck. Es wird erwartet, dass solche Skandale im Bereich der KI in Zukunft zu einer Verschärfung der Regulierungsgesetze führen werden.

SunoKünstliche IntelligenzCyberangriffSicherheitTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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