SpaceX bringt den ersten Weltraum-„Mechaniker“ zur Satellitenreparatur in die Umlaufbahn

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SpaceX bringt den ersten Weltraum-„Mechaniker“ zur Satellitenreparatur in die Umlaufbahn

Das von Elon Musk geleitete Unternehmen SpaceX führt heute, am 21. Juli, die MRV-MEP-Mission durch, die als revolutionärer Schritt in der Raumfahrtindustrie gilt. Eine Falcon 9 Rakete, die vom Cape Canaveral in Florida startet, wird einen einzigartigen Weltraum-„Mechaniker“ in die Umlaufbahn bringen. Diese Mission ist das erste groß angelegte Projekt, das darauf abzielt, die Lebensdauer von Satelliten direkt im All zu verlängern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Im Rahmen der Mission werden das von SpaceLogistics, einer Tochtergesellschaft von Northrop Grumman, entwickelte Mission Robotic Vehicle (MRV) und drei Mission Extension Pod (MEP)-Module in den geostationären Orbit gebracht. Das Hauptziel dieses Projekts ist es, Satelliten, deren Treibstoff zur Neige geht oder die technische Defekte aufweisen, vor dem Verglühen in der Atmosphäre zu bewahren und ihren Betrieb fortzusetzen.

Das MRV ist ein einzigartiges robotisches Servicefahrzeug, das mit zwei drei Meter langen Manipulator-„Armen“ ausgestattet ist, die vom U.S. Naval Research Laboratory entwickelt wurden. Mithilfe dieser mechanischen Arme installiert der Roboter die MEP-Module an den Satelliten der Kunden. Dieser Prozess ermöglicht es, komplexe Ingenieurarbeiten im Weltraum ohne menschliches Eingreifen durchzuführen.

„Lebensretter“ im Weltraum

Mission Extension Pod (MEP)-Module sind kompakte Geräte, die über ein eigenes elektrisches Antriebssystem verfügen. Nach der Installation am Satelliten übernimmt das Modul die Aufgabe, die orbitale Position des Hauptgeräts zu steuern und die Ausrichtung beizubehalten. Laut Northrop Grumman kann ein solches Modul die Lebensdauer eines Satelliten mit einem Gewicht von etwa zwei Tonnen um mindestens acht Jahre verlängern.

Die ersten Kunden für das neue System sind der australische Betreiber Optus und das Unternehmen Intelsat. Sie haben bereits Module für ihre Geräte bestellt. Nach Abschluss der ersten Aufgaben wird das MRV im Orbit verbleiben, um zukünftig bei der Inspektion, Verlagerung und Modernisierung anderer Satelliten mitzuwirken.

Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Mission ist die Fähigkeit des MRV zur Betankung im Weltraum. Das Gerät ist mit einer von der U.S. Space Force zugelassenen Passive Refueling Module-Schnittstelle ausgestattet. Dies schafft die Grundlage für eine deutlich längere Nutzung des Servicefahrzeugs und für die Durchführung komplexer zukünftiger Missionen.

Laut ixbt.com ist dieser Flug auch für SpaceX von besonderer Bedeutung. Die erste Stufe der Falcon 9 Rakete wird aufgrund der hohen Energie, die für den Erreichen des geostationären Orbits erforderlich ist, nicht zur Erde zurückkehren. Dies wird der 32. und letzte Flug für diesen Booster sein. Zuvor war er bei vielen Missionen im Einsatz, darunter Frachttransporte zur International Space Station und im Rahmen des Starlink-Projekts.

Die Entwicklung dieser Technologie ist auch für Länder wie Usbekistan von strategischer Bedeutung, die den Aufbau eigener Telekommunikationssatelliten planen. In Zukunft wird es möglich sein, erhebliche Kosten zu sparen, indem teure Geräte im Weltraum repariert werden, anstatt sie durch neue zu ersetzen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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