Barcelona beginnt Verhandlungen über den Transfer von Weltmeister Aymeric Laporte

Der katalanische Klub Barcelona hat praktische Schritte eingeleitet, um den erfahrenen Verteidiger Aymeric Laporte zu verpflichten, der mit der spanischen Nationalmannschaft den Weltmeistertitel gewonnen hat. Seine zuverlässige Leistung bei der Weltmeisterschaft und das solide Tandem, das er mit Pau Cubarsi bildete, haben bei der Führung der Katalanen einen großen Eindruck hinterlassen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut der Zeitung SPORT plant Barcelonas Sportdirektor Deco, sich in naher Zukunft mit den Vertretern des Spielers zu treffen, um die Transferbedingungen zu besprechen. Der 32-jährige Verteidiger steht derzeit bei Athletic Club unter Vertrag, und sein aktueller Kontrakt läuft bis 2028. Die Ausstiegsklausel in seinem Vertrag könnte jedoch eine sehr günstige Gelegenheit für den Verein bieten.

Deco hatte bereits während der USA-Tour begonnen, die Situation um Laporte zu sondieren. Nach Abschluss der Weltmeisterschaft einigten sich die Parteien darauf, in die zweite Verhandlungsrunde zu gehen. Dass die spanische Nationalmannschaft während des Turniers nur ein einziges Gegentor kassierte und Laporte einen maßgeblichen Anteil an diesem Erfolg hatte, bestärkt den Trainerstab von Barcelona in diesem Transfervorhaben.

Defensive Erfahrung und finanzielle Vorteile

Die Führung von Barcelona möchte Aymeric Laporte nicht nur wegen seines Könnens, sondern auch wegen seiner Siegermentalität verpflichten. Die Sammlung des Spielers umfasst sechs Premier-League-Titel, einen Champions-League-Pokal, die Euro 2024 und nun die Goldmedaille der Weltmeisterschaft. Diese reiche Erfahrung soll der aus jungen Spielern bestehenden Defensive der Katalanen Stabilität verleihen.

Finanziell gesehen ist dieser Deal für Barcelona äußerst vorteilhaft. Laportes Vertrag enthält eine Ausstiegsklausel von weniger als 15 Millionen Euro. Dies ermöglicht es dem Verein, einen hochkarätigen linksfüßigen Innenverteidiger zu verpflichten, ohne große Summen investieren zu müssen.

Die Vereinsverantwortlichen berücksichtigen auch die erfolgreiche Erfahrung mit Inigo Martinez. Obwohl es bei dessen Verpflichtung viele Zweifel gab, wurde er in kurzer Zeit zu einem festen Bestandteil der Abwehr. Laporte hat ein ähnliches Profil und konnte sich sowohl in La Liga als auch in der englischen Liga bereits beweisen.

Derzeit ist die Zusammenarbeit zwischen Laporte und Pau Cubarsi, der als Zukunft der Barcelona-Abwehr gilt, auf Nationalmannschaftsebene perfekt eingespielt. Laut Goal.com hat genau dieser Faktor die Prioritäten des Vereins auf dem Transfermarkt verändert. Sollte der Deal zustande kommen, hätte Barcelona das Zentrum seiner Defensive für die nächsten zwei bis drei Saisons komplett formiert.