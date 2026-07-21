Barcelona erwog den Transfer von Mason Greenwood

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Barcelona erwog den Transfer von Mason Greenwood

Der spanische Verein Barcelona hat während des letzten Transferfensters ernsthaft die Verpflichtung des englischen Stürmers Mason Greenwood in Betracht gezogen. Während der katalanische Gigant in Zeiten finanzieller Schwierigkeiten nach günstigen, aber effektiven Optionen zur Verstärkung des Angriffs suchte, geriet der ehemalige Stürmer von Manchester United ins Visier des Vereins. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Nach Informationen des Sportportals nahm eine Scouting-Gruppe unter der Leitung von Sportdirektor Deco den Namen Greenwood in den frühen Phasen des Sommertransferfensters in die engere Wahl. Die Vereinsführung, die unter dem neuen Cheftrainer Hansi Flick das Offensivpotenzial des Teams steigern wollte, bewertete die Fähigkeiten des Spielers sehr hoch.

In den letzten Jahren war Barcelona aufgrund wirtschaftlicher Einschränkungen gezwungen, eine vorsichtige und kreative Transferpolitik zu verfolgen. Aus dieser Sicht wurde Mason Greenwood als eine Option mit "geringen Kosten bei hohem Ertrag" angesehen. Seine Vielseitigkeit auf dem Platz und die Fähigkeit, auf mehreren Positionen zu spielen, sollten laut Prognosen gut in Flicks taktisches System passen.

Sportlicher Erfolg und taktische Anpassung

Die erfolgreiche Zeit des Stürmers in Frankreich war einer der Hauptfaktoren, die das Interesse der Katalanen weckten. Er konnte seinen professionellen Ruf bei Marseille wiederherstellen und erzielte in 81 Spielen im Stade Vélodrome 48 Tore. Besonders seine letzte volle Saison in der Ligue 1, in der er 26 Tore erzielte und 11 Vorlagen gab, bewies seine hervorragende Form.

Im System von Hansi Flick werden Spieler, die von den Flügeln in die Mitte ziehen oder als reine Mittelstürmer agieren können, sehr geschätzt. Greenwood verfügte genau über diese taktische Flexibilität. Der Transfer kam jedoch nicht zustande, und der Spieler wechselte schließlich in die Türkei, um bei Fenerbahçe zu unterschreiben.

Es ist anzumerken, dass der Abschluss dieses Transfers bei den Barcelona-Fans und der Fußballöffentlichkeit für große Diskussionen hätte sorgen können. Das Vereinsmotto "Més que un club" (Mehr als ein Verein) umfasst nicht nur sportlichen Erfolg, sondern auch soziale Verantwortung und ethische Standards. Es ist gut möglich, dass die Probleme des Spielers abseits des Platzes in der Vergangenheit dazu beigetragen haben, den Transfer nicht zu vollziehen.

Obwohl sich Barcelona derzeit auf andere junge Talente konzentriert, zeigt die Prüfung der Option Mason Greenwood die komplexe Strategie des Vereins auf dem Transfermarkt. Dieser Bericht bestätigt erneut, dass die Katalanen bestrebt sind, jede Gelegenheit effizient zu nutzen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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