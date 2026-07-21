Die neue britische Regierung hat das landesweite Projekt für digitale Identitätskarten (Digital ID), das in der Öffentlichkeit auf heftigen Widerstand stieß, offiziell eingestellt. Der neu ernannte Premierminister Andy Burnham bestätigte den Verzicht auf diese umstrittene Initiative, die von der Vorgängerregierung vorangetrieben wurde. Diese Entscheidung wird nicht nur als Sieg für Menschenrechtsaktivisten gewertet, sondern auch als Zeichen für bedeutende Veränderungen in der Wirtschaft des Landes. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Die Regierung teilte mit, dass die durch das Digital-ID-Kartenprogramm eingesparten Mittel zur Senkung der Stromrechnungen verwendet werden sollen, während die Lebenshaltungskosten weiter steigen. Finanzminister John Healy betonte, dass diese Änderungen den britischen Haushalten in der Wintersaison eine gewisse Entlastung bringen und die finanzielle Stabilität sichern würden. Somit wurde das technologische Projekt durch soziale Unterstützung ersetzt.

Proteste und Sicherheitsbedenken

Der Plan zur Einführung eines digitalen Identifikationssystems wurde vom ehemaligen Premierminister Keir Starmer vorgeschlagen. Er war der Ansicht, dass staatlich ausgestellte digitale ID-Karten ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung illegaler Arbeitsmigration und zur Modernisierung der Nutzung öffentlicher Dienste sein würden. Dieser Plan stieß jedoch in der britischen Gesellschaft auf großen Widerstand. Fast 3 Millionen Bürger unterzeichneten eine Petition gegen das System, was den zweitgrößten Wert in der Geschichte des britischen Parlaments darstellt.

Die Hauptsorge der Kritiker betraf den Schutz personenbezogener Daten und die staatliche Überwachung. Viele glaubten, dass das Digital-ID-System eine ständige Überwachung der Bürger ermöglichen würde. Solche Initiativen sind für die britische Öffentlichkeit nicht neu – die Regierung von Tony Blair startete in den 2000er Jahren ein ähnliches Projekt, das jedoch 2011 mit dem Amtsantritt einer neuen Koalitionsregierung gestoppt wurde.

Wirtschaftliche Effizienz in Frage gestellt

Ersten Schätzungen zufolge sollte die Schaffung eines nationalen ID-Kartensystems die Regierung innerhalb von drei Jahren 1,8 Milliarden Pfund (etwa 2,4 Milliarden Dollar) kosten. Diese Zahlen lösten jedoch viele Debatten aus. Berichten zufolge wurden die für die Finanzierung dieses Systems erforderlichen Mittel nie vollständig bereitgestellt. Nachdem Keir Starmer Ende Juni seinen Rücktritt angekündigt hatte, beschloss sein Nachfolger Andy Burnham, die wirtschaftlichen Prioritäten zu ändern.

Heute, in einer Zeit der Entwicklung digitaler Technologien und AI, steht das Thema digitaler Identitätsdokumente auf der Agenda vieler Länder. Die britische Erfahrung zeigt, dass selbst modernste technologische Lösungen scheitern können, wenn sie kein öffentliches Vertrauen genießen und die Privatsphäre gefährden. Vorerst zieht es Großbritannien vor, den Weg der traditionellen Dokumentenverwaltung und der Stärkung des sozialen Schutzes fortzusetzen.