Snap, das Mutterunternehmen der Plattform Snapchat, ist der jüngste Tech-Gigant, der eine Einigung in einem Rechtsstreit über die schädlichen Auswirkungen sozialer Medien auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen erzielt hat. Der Prozess sollte Ende dieses Monats beginnen, doch die Parteien entschieden sich für eine außergerichtliche Einigung. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut Bloomberg hat Snap die Einigung bestätigt, jedoch wurden die finanziellen Bedingungen und Details bisher nicht offengelegt. Dieser Fall ist Teil einer umfassenden Klagewelle gegen große Unternehmen wegen der negativen Auswirkungen sozialer Medien auf die Gesundheit von Jugendlichen.

Kürzlich hatte auch TikTok im Rahmen desselben Verfahrens eine Einigung mit den Klägern erzielt. Vor Beginn des Geschworenenprozesses in Los Angeles gelang es TikTok, seine Haftung zu klären. Auch YouTube hat sich für einen Vergleich entschieden, womit Meta als einziger verbleibender Beklagter in diesem Fall übrig bleibt.

Kinderschutz und rechtliche Präzedenzfälle

Für Meta stellt sich die Lage deutlich komplizierter dar. Das Unternehmen verlor bereits Anfang des Jahres einen ähnlichen Prozess zum Thema Kinderschutz im US-Bundesstaat New Mexico. Dies wurde als Metas erste offizielle juristische Niederlage in diesem Bereich verbucht. Im März befand ein Gericht in Los Angeles Meta und Google für schuldig und verurteilte sie zur Zahlung von 6 Millionen Dollar Schadensersatz an das Opfer.

Diese Gerichtsurteile lösen weltweit eine neue Welle von Klagen gegen soziale Netzwerke aus. Die Kläger kritisieren die süchtig machende Natur der Plattformen sowie den Einfluss der Algorithmen auf die psychische Gesundheit junger Menschen, insbesondere die Zunahme von Depressionen und Angstzuständen.

Angesichts der Beliebtheit von Apps wie Snapchat und TikTok bei Nutzern in Usbekistan sind solche internationalen Gerichtsurteile auch für das lokale Publikum von Bedeutung. Aufgrund dieses Drucks sehen sich die Unternehmen gezwungen, Sicherheitsmaßnahmen auf ihren Plattformen zu verstärken und Funktionen zur elterlichen Kontrolle auszubauen.

Experten gehen davon aus, dass solche Vergleiche und Gerichtsurteile in Zukunft zu einer grundlegenden Neugestaltung sozialer Medien führen könnten. Es wird erwartet, dass Unternehmen ihre Algorithmen überarbeiten und sicherere Umgebungen für junge Nutzer schaffen, um künftige Prozesskosten zu vermeiden.