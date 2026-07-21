Große Veränderung in Hollywood: Paramount übernimmt Warner Bros. Discovery

Einer der größten Deals in der Geschichte der globalen Unterhaltungsindustrie steht kurz vor dem Abschluss. Der Medienriese Warner Bros. Discovery (WBD), der seit Jahren mit finanziellen Schwierigkeiten und milliardenschweren Schulden zu kämpfen hat, hat beschlossen, seine Vermögenswerte an Paramount zu verkaufen. Es wird erwartet, dass dieser Mega-Deal das Kräfteverhältnis nicht nur in Hollywood, sondern auf dem gesamten globalen Medienmarkt grundlegend verändern wird. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

WBD war aufgrund sinkender Zuschauerzahlen beim Kabelfernsehen und des intensiven Wettbewerbs zwischen Streaming-Plattformen lange Zeit an den Rand einer Krise geraten. Die Unternehmensführung bot ihre Anteile zum Verkauf an, um strategische Veränderungen vorzunehmen. Anfangs führte Netflix das Rennen an. Obwohl der Streaming-Gigant 82,7 Milliarden Dollar für die Studios und Streaming-Dienste von Warner Bros. Discovery geboten hatte, nahm die Situation am Ende eine unerwartete Wendung.

Der Kampf der Milliarden und der Sieg von Paramount

Ende Februar überraschte das von David Ellison geführte Unternehmen Paramount mit einem Angebot von 111 Milliarden Dollar für alle Vermögenswerte. Dieses Angebot erwies sich als weitaus attraktiver als die Option von Netflix, da es nicht nur die Studios, sondern auch Fernsehjuwelen wie HBO, CNN und HGTV sowie eine Videospielabteilung umfasst. Es ist erwähnenswert, dass Paramount selbst kürzlich von Ellison mit Unterstützung des Oracle-Gründers und eines der reichsten Menschen der Welt, Larry Ellison, übernommen wurde.

Dieser Deal wurde im Juni vom US-Justizministerium (DOJ) genehmigt. Mitte Juli trat jedoch ein unerwartetes Hindernis auf. Die Generalstaatsanwälte von 12 Bundesstaaten reichten Klage ein, um ein Monopol auf dem Unterhaltungsmarkt zu verhindern. Derzeit hat ein Bundesrichter das Geschäft vorübergehend gestoppt, und die Rechtmäßigkeit des Prozesses wird erneut geprüft.

Zukünftige Veränderungen und Konsequenzen

Sollte dieser Deal abgeschlossen werden, wird die Fusion von Paramount und Warner Bros. Discovery eine beispiellose Macht auf dem Weltmarkt besitzen. Dies ist auch für Schwellenländer von Bedeutung, da die Zusammenlegung der Dienste HBO Max (jetzt Max) und Paramount+ direkte Auswirkungen auf die Qualität der Inhalte und deren weltweite Verbreitung haben wird. Zuschauer könnten die Möglichkeit erhalten, Blockbuster wie "Game of Thrones" und "Mission: Impossible" über eine einzige Plattform zu sehen.

Derzeit warten Investoren und Analysten auf das Ergebnis des Gerichtsverfahrens. Netflix seinerseits wollte den Kampf fortsetzen, um die Investoren mit einem Barangebot von 27,75 Dollar pro Aktie zu überzeugen, aber das Gesamtpaket von Paramount wirkt deutlich gewichtiger. Es ist sicher, dass die Debatten darüber, ob die Fusion der größten Hollywood-Studios den Wettbewerb ersticken oder im Gegenteil eine neue technologische Revolution auslösen wird, noch lange anhalten werden.