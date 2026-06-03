PUBG-Bekanntschaft endet mit Hochzeit

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PUBG-Bekanntschaft endet mit Hochzeit

Eine Bekanntschaft, die über das Spiel PUBG begann, entwickelte sich unerwartet zu einer echten Liebesgeschichte im wahren Leben.

Berichten zufolge lernten sich ein 2008 in der Region Samarkand geborenes Mädchen und ein 2006 in der Region Fergana geborener Junge über das beliebte Spiel PUBG Mobile kennen. Gespräche, die zunächst als einfache Kommunikation im Spiel begannen, entwickelten sich im Laufe der Zeit zu einer Freundschaft und später zu einer ernsthaften Beziehung.

Nach Informationen, die in sozialen Medien kursieren, steht das Paar kurz vor der Familiengründung. Dieser Fall zeigt einmal mehr, wie stark sich über das Internet und Spiele initiierte Beziehungen auf das reale Leben auswirken können.

Dieser Vorfall hat in den sozialen Medien gemischte Reaktionen hervorgerufen. Während einige dies als moderne „virtuelle Liebesgeschichte“ bewerten, betonen andere die Bedeutung von Vorsicht beim Online-Dating.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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