Kylian Mbappe wird zum Cover-Star von EA SPORTS FC 27

Der Star von Real Madrid und der französischen Nationalmannschaft, Kylian Mbappe, wurde offiziell als Cover-Athlet für den Fußballsimulator EA SPORTS FC 27 vorgestellt. Nach einer vierjährigen Pause kehrt der Stürmer als Gesicht des weltweit beliebtesten Sportspiels zurück und wird zur zentralen Identifikationsfigur für die neue Ära der Marke. Sein Wechsel ins Santiago Bernabeu war ein entscheidender Impuls für die Wiederbelebung dieser kommerziellen Partnerschaft. Dies berichtet Goal.com .

Laut offiziellen Angaben von EA SPORTS wird der 27-jährige Angreifer sowohl in der Standard-Edition des Spiels als auch in der Version EA Sports FC Mobile im Mittelpunkt stehen. In den veröffentlichten Visuals ist Kylian Mbappe erstmals im traditionellen weißen Trikot von Real Madrid zu sehen. Dies wird nicht nur für den Spieler, sondern auch für den Madrider Verein als bedeutender Marketing-Erfolg gewertet.

Eine Rückkehr der Stars und ein neuer Status

Kylian Mbappe war bereits während seiner Zeit bei Paris Saint-Germain dreimal in Folge auf den Covern dieser Spieleserie zu sehen. Seit Beginn des Rebrandings der Marke EA Sports ist dies jedoch das erste Mal, dass Mbappe als alleiniger Hauptstar ausgewählt wurde. EA SPORTS Vizepräsident Jeff Sharman betonte, dass die Leistungen des Spielers auf Vereins- und Nationalmannschaftsebene ihn zum einflussreichsten Vertreter seiner Generation gemacht haben.

Kylian Mbappe reagierte auf die Nachricht und bezeichnete diese Anerkennung als einen der wichtigsten Momente seiner Karriere, während er das Trikot von Real Madrid trägt. „Zum ersten Mal auf dem Cover von EA Sports FC zu erscheinen, ist ein sehr aufregender und stolzer Moment für mich“, betonte der französische Stürmer.

Partnerschaft zwischen Real Madrid und Electronic Arts

Diese Zusammenarbeit ist eine Fortsetzung der langjährigen strategischen Beziehungen zwischen Electronic Arts und Real Madrid. Kylian Mbappe tritt die Nachfolge seines Teamkollegen Jude Bellingham an, der in den vorherigen Ausgaben als Hauptgesicht fungierte. Zudem setzt Mbappe die Tradition der legendären „Galacticos“ von Madrid fort.

Zuvor zierten folgende Stars, die für Real Madrid spielten, die Cover dieses Spiels:

Cristiano Ronaldo — als globales Gesicht von FIFA 18;

Eden Hazard — der Hauptprotagonist der FIFA 20-Ausgabe;

Jude Bellingham — der Anführer der Werbekampagnen der letzten Saison.

Seit seinem Wechsel in die spanische Hauptstadt im Jahr 2024 zeigt Kylian Mbappe konstant Leistungen auf höchstem Niveau. Seine Beteiligung am Projekt EA SPORTS FC 27 wird für Gamer und Fußballfans weltweit zu einem der meist erwarteten Ereignisse der neuen Saison. Der neue Teil des Spiels verspricht grafisch und technisch noch weiter verbessert zu werden.