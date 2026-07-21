Instagram ermöglicht es Nutzern nun, die Musik in veröffentlichten Beiträgen zu ändern

Das zum Meta-Konzern gehörende soziale Netzwerk Instagram hat eine der lang erwarteten und wichtigen Funktionen für seine Nutzer eingeführt. Ab sofort können Mitglieder der Plattform die Musik in alten Beiträgen und Karussell-Fotos austauschen, ohne diese löschen zu müssen. Diese Neuerung bietet Content-Erstellern und normalen Nutzern großen Komfort. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Bisher waren Instagram-Nutzer gezwungen, Inhalte komplett zu löschen und neu hochzuladen, um das Audio in einem Beitrag zu ändern. Dies führte dazu, dass die Anzahl der Likes, Kommentare und Aufrufe verloren ging. Das neu eingeführte Tool „Replace Audio“ ermöglicht es nun, den musikalischen Hintergrund zu aktualisieren, während alle statistischen Daten erhalten bleiben.

Kreative Kontrolle und Anpassung an Trends

Vertreter von Instagram betonen, dass diese Funktion den Autoren hilft, mehr kreative Kontrolle über ihre Inhalte auszuüben. Manchmal verliert die Musik in alten Beiträgen mit der Zeit an Relevanz oder der Geschmack des Nutzers ändert sich. Zudem hilft es Marken und Bloggern, einen bestimmten Beitrag mit aktuellen Trend-Songs zu aktualisieren, um ihm neue Popularität zu verleihen.

Laut ixbt.com ist die Nutzung der neuen Funktion sehr einfach. Dazu muss man das Drei-Punkte-Menü in der oberen rechten Ecke des gewünschten Beitrags anklicken und dann zum Bereich „Edit“ (Bearbeiten) gehen. Im Bearbeitungsfenster erscheint eine Schaltfläche zum Ersetzen des Audios, und der Nutzer kann eine neue Komposition aus der Bibliothek der Plattform auswählen.

In den letzten Jahren stand Instagram in der Kritik, weil es eine Reihe von Funktionen eingeführt hatte, die bei den Nutzern nicht gut ankamen. Zum Beispiel wurde eine kürzlich eingeführte KI-Funktion zur Bearbeitung von Fotos in öffentlichen Profilen eingestellt, da sie nicht die erwarteten Ergebnisse lieferte. Auch die im Mai gestartete „Instants“-Funktion sorgte für viele Missverständnisse und Nutzerbeschwerden.

Dieses kleine, aber praktische Update zeigt, dass das soziale Netzwerk auf die Anforderungen seines Publikums hört. Besonders für aktive Instagram-Nutzer und Experten für digitales Marketing in Usbekistan wird dieses Tool zweifellos dabei helfen, erfolgreiche archivierte Beiträge wiederzubeleben. Derzeit wird die neue Funktion schrittweise für Nutzer in allen Regionen freigeschaltet.