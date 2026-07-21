Lionel Messi lehnt Teilnahme an der Feier der argentinischen Nationalmannschaft ab

Die Fußballlegende Lionel Messi hat beschlossen, nicht an der traditionellen Parade der argentinischen Nationalmannschaft in Buenos Aires teilzunehmen, nachdem sie im Finale der Weltmeisterschaft 2026 eine schmerzhafte Niederlage gegen Spanien hinnehmen musste. Tief enttäuscht nach der 0:1-Niederlage entschied sich der Stürmer, in seine Heimatstadt Rosario zu reisen, anstatt mit dem Team an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Dies berichtete Goal.com berichtet .

Laut Mundo Deportivo landete der 39-jährige Fußballer am frühen Dienstagmorgen auf dem internationalen Flughafen von Rosario. Nachdem er mit einem Privatjet aus Miami angereist war, fuhr Messi direkt vom Flughafen zu seinem Familienwohnsitz im Stadtteil Fisherton. Mit abgedunkelten Autoscheiben wollte der Spieler den Fans, die sich zur Begrüßung versammelt hatten, nicht in die Augen sehen.

Unterdessen traf der Großteil der argentinischen Nationalmannschaft am Montagnachmittag in Buenos Aires ein. Trotz der Finalniederlage im MetLife Stadium in New Jersey bereiteten Tausende Fans den Spielern in der Nähe des Flughafens Ezeiza einen feierlichen Empfang. Die Teammitglieder nahmen an einer Parade in einem offenen Bus teil, die bis zum Trainingsgelände der Nationalmannschaft führte.

Emotionale Belastung und Fragen zur Zukunft

Messis Rückzug aus der Öffentlichkeit verdeutlicht, wie schwer er die Finalniederlage genommen hat. Der Stürmer, der nach dem Schlusspfiff auf dem Platz seine Tränen nicht zurückhalten konnte, wandte sich am Montag auf Instagram an seine Fans. „Der Schmerz ist sehr tief und diese Wunde wird nur schwer heilen“, schrieb der Spieler in seinem Beitrag.

Dennoch rief Lionel Messi dazu auf, sich auf die positiven Aspekte zu konzentrieren. Er betonte, dass Argentinien dank der Unterstützung des ganzen Landes und der Anstrengungen des Teams erneut seinen Platz unter den besten Mannschaften der Welt gefestigt habe. Er fügte hinzu, dass solche Ergebnisse für immer im Gedächtnis der Nation bleiben werden.

Derzeit stellt sich jeder die Frage: Wird Lionel Messi seine Karriere bei Argentinien fortsetzen? Der Stürmer hat noch keine offizielle Erklärung dazu abgegeben, ob er im Team von Lionel Scaloni bleiben wird. Das Turnier, das von den USA, Mexiko und Kanada ausgerichtet wurde, dürfte seine sechste und wahrscheinlich letzte Weltmeisterschaft gewesen sein.

Laut Goal.com war Messis internationale Karriere in den letzten Jahren von Siegen geprägt. Er gewann die Copa América 2021 und 2024, die Finalissima 2022 und die Weltmeisterschaft in Katar 2022. Vorerst ist es die oberste Priorität des legendären Fußballers, sich abseits des öffentlichen Interesses im Kreise seiner Familie zu erholen.