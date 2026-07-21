Soyuz MS-28 Crew bereitet sich auf die Rückkehr zur Erde vor: Landedatum bekannt gegeben

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Soyuz MS-28 Crew bereitet sich auf die Rückkehr zur Erde vor: Landedatum bekannt gegeben

Die Besatzung des Raumschiffs Soyuz MS-28, die ihre Mission auf der Internationalen Raumstation beendet, wird am 26. Juli dieses Jahres zur Erde zurückkehren. Der Abschluss dieses Fluges ist nicht nur ein technischer Prozess, sondern auch im Hinblick auf die Anpassung des menschlichen Körpers an die Schwerkraft nach langfristiger Schwerelosigkeit von großer Bedeutung. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Nach Angaben der staatlichen Gesellschaft Roskosmos werden die russischen Kosmonauten Sergey Kud-Sverchkov und Sergey Mikaev sowie der NASA-Astronaut Christopher Williams an Bord des Raumschiffs zur Erde zurückkehren. Derzeit bereiten sich die Besatzungsmitglieder nicht nur auf den Landevorgang vor, sondern auch auf die Bedingungen des Alltags, insbesondere auf die plötzliche Einwirkung der Erdanziehungskraft.

Gesundheitswiederherstellung und spezielles Training

Experten betonen, dass eine der schwierigsten Phasen für Kosmonauten die Readaptation des Herz-Kreislauf-Systems ist. In der Schwerelosigkeit verteilt sich das Blut im Körper anders, weshalb der Körper nach der Rückkehr zur Erde Schwierigkeiten haben kann, die Durchblutung in einer vertikalen Position zu steuern.

In der letzten Phase des Fluges absolvieren die Besatzungsmitglieder Trainingseinheiten in einem speziellen prophylaktischen Vakuumanzug namens "Chibis-M". Dieses Gerät erzeugt einen Unterdruck im unteren Körperbereich und sorgt so für einen Blutfluss nach unten. Dieser Prozess erzeugt künstlich einen Zustand, der der Wirkung der Erdanziehungskraft ähnelt.

Solche Trainingseinheiten "lehren" den Körper, das Blut in einer vertikalen Position neu zu verteilen. Dies trägt dazu bei, negative Zustände wie Schwindel und Ohnmacht, die bei Astronauten nach der Landung auftreten können, zu verhindern. Laut dem Bericht von Ixbt.com wurde diese Technologie auf der Grundlage langjähriger Erfahrungen in der Weltraummedizin entwickelt.

Die für den 26. Juli geplante Landeoperation wird unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt. Die sichere Rückkehr der Besatzung zur Erde und ihr anschließender Rehabilitationsprozess werden von Spezialisten überwacht. Diese Mission wird als ein weiterer erfolgreicher Schritt im Rahmen der internationalen Weltraumkooperation bewertet.

WeltraumSoyuz MS-28RoskosmosNASATechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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