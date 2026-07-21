USA könnten Sanktionen gegen chinesische KI-Modelle verhängen

Die US-Regierung hat angekündigt, chinesische Open-Source-KI-Modelle auf Diebstahl geistigen Eigentums zu untersuchen. Sollte sich erweisen, dass diese Technologien Entwicklungen amerikanischer Unternehmen übernommen haben, droht Washington mit strengen Sanktionen gegen Chinas führende KI-Unternehmen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

US-Finanzminister Scott Bessent betonte in einem Interview mit Fox Business, dass die Regierung Open-Source-Modelle unterstütze, aber keinen Diebstahl geistigen Eigentums dulden werde. Laut Bloomberg erklärte Bessent, dass alle Befugnisse vorhanden seien, um ausländische Modelle zu bestrafen, falls festgestellt werde, dass sie Errungenschaften amerikanischer Tech-Giganten gestohlen haben.

Diese Äußerungen fallen in eine Zeit, in der neue Modelle wie Kimi K3 des chinesischen Unternehmens Moonshot AI den führenden US-Laboren wie OpenAI und Anthropic in Bezug auf Fähigkeiten und Popularität ernsthafte Konkurrenz machen. Die amerikanische Seite befürchtet, dass ein solcher Wettbewerb den Geschäftsmodellen von US-Unternehmen schaden und die Möglichkeiten zur Investitionsakquise für neue Forschung einschränken könnte.

Eine neue Stufe im Technologiewettlauf

Derzeit prüfen das Weiße Haus und die zuständigen Behörden auch Optionen für ein pauschales Verbot chinesischer Open-Source-Modelle. Zuvor hatte Washington den Zugang Chinas zu modernen Chips eingeschränkt und die Exportkontrollen verschärft. Dass sich der Fokus nun direkt auf die KI-Modelle selbst verlagert, deutet auf eine deutliche Verschärfung der technologischen Konfrontation zwischen den beiden Ländern hin.

Eine Methode, die in der Branche als „Model Distillation“ bezeichnet wird, sorgt für besondere Debatten. Dieses Verfahren ermöglicht es, die Fähigkeiten eines großen Modells auf ein kleineres und effizienteres System zu übertragen. Allerdings betrachten nicht alle Branchenexperten diese Methode als Diebstahl. Microsoft-Chef Satya Nadella hat beispielsweise kritisiert, dass große Labore selbst offene Daten nutzen, aber anschließend anderen gegenüber Beschränkungen auferlegen.

Gleichzeitig stehen auch KI-Unternehmen in den USA selbst vor rechtlichen Problemen. Anthropic hat im Rahmen eines 1,5-Milliarden-Dollar-Vergleichs mit der Zahlung von Entschädigungen für die unrechtmäßige Nutzung von Millionen urheberrechtlich geschützter Bücher begonnen. Dies zeigt, dass die Frage der Transparenz beim Training von KI-Modellen nicht nur international, sondern auch auf dem Binnenmarkt von entscheidender Bedeutung ist.

Auch für Nutzer und Entwickler in Usbekistan sind diese Prozesse von großer Bedeutung. Globale Beschränkungen für Open-Source-Modelle könnten sich auf die Kosten und die Verfügbarkeit von KI-basierten Diensten auswirken. Wie dieser „technologische Kalte Krieg“ zwischen den USA und China endet, wird die Zukunft der Branche bestimmen.