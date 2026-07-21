Luka Modric verlängert Vertrag bei Milan und tritt aus der kroatischen Nationalmannschaft zurück

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Luka Modric verlängert Vertrag bei Milan und tritt aus der kroatischen Nationalmannschaft zurück

Die Weltfußball-Legende Luka Modric ist bereit, ein neues und letztes Kapitel in seiner Karriere aufzuschlagen. Der erfahrene Mittelfeldspieler hat eine Einigung über die Verlängerung seines laufenden Vertrags beim italienischen Klub AC Mailand um ein weiteres Jahr erzielt. Diese Entscheidung klärt nicht nur die Zukunft des Spielers auf Vereinsebene, sondern auch seine internationale Laufbahn. Dies berichtete Goal.com berichtet.

Nach Informationen der Gazzetta dello Sport wurden die Verhandlungen zwischen dem 40-jährigen Spieler und der Klubführung erfolgreich abgeschlossen. Modric, der sich derzeit im Urlaub befindet, hat den Vereinsverantwortlichen seinen Wunsch mitgeteilt, im Team zu bleiben. Die offiziellen Dokumente sollen in den kommenden Tagen unterzeichnet werden, wobei der Vertrag bis zum Ende der nächsten Saison laufen wird.

Abschied von der internationalen Bühne

Neben der Verlängerung seiner Vereinskarriere hat Luka Modric beschlossen, seine Laufbahn in der kroatischen Nationalmannschaft zu beenden. Er kontaktierte Nationaltrainer Slaven Bilic, um ihm mitzuteilen, dass er seine internationale Karriere im Oktober beenden werde. Diese Entscheidung ist mit dem Wunsch des Spielers verbunden, seine gesamte Aufmerksamkeit und Energie auf den Erfolg auf Vereinsebene zu konzentrieren.

Modrics letztes Spiel für die Nationalmannschaft findet am 6. Oktober im Rahmen der Nations League gegen Spanien statt. Diese Partie in Split wird für die kroatischen Fans die Gelegenheit sein, ihren Kapitän gebührend zu verabschieden. Zur Erinnerung: Die kroatische Nationalmannschaft schied bei der letzten Weltmeisterschaft nach einer Niederlage gegen Portugal im Achtelfinale aus.

Neuer Trainer und neue Ziele

In den kommenden Tagen wird sich Luka Modric dem Trainingslager des AC Mailand in Australien anschließen. Das Team bereitet sich unter der Leitung des neuen Cheftrainers Ruben Amorim auf die neue Saison vor. In seiner letzten Saison möchte Modric dem italienischen Spitzenklub helfen, nach den Enttäuschungen in der Champions League neue Trophäen zu gewinnen.

Laut Goal.com ist Modrics Karriere reich an Erfolgen. Mit Real Madrid gewann er sechsmal die Champions League, wurde viermal spanischer Meister und fünfmal UEFA-Superpokalsieger. Zudem gewann er 2018 den Ballon d'Or als bester Spieler der Welt. Sein professioneller Weg ist auch eng mit Klubs wie Dinamo Zagreb und Tottenham verbunden.

Dieser Transfer und die Vertragsverlängerung sind ein wichtiger Schritt, um die Erfahrung im Mittelfeld von Milan zu bewahren. Trotz Modrics Alter von 40 Jahren wird erwartet, dass seine Spielintelligenz und Führungsqualitäten eine Schlüsselrolle in Ruben Amorims Projekt spielen werden. Für Fußballfans wird dies der letzte „Schwanengesang“ des legendären Mittelfeldspielers sein.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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