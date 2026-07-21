Inter-Präsident beendet Gerüchte um Alessandro Bastoni und Al-Hilal

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Inter-Präsident beendet Gerüchte um Alessandro Bastoni und Al-Hilal

Der Präsident von Inter Mailand, Giuseppe Marotta, hat offiziell auf Berichte über einen möglichen Wechsel des Team-Verteidigers Alessandro Bastoni zum saudi-arabischen Klub Al-Hilal reagiert. Diese Meldungen, die in den letzten Tagen für Aufsehen auf dem Transfermarkt sorgten, hatten zahlreiche Diskussionen ausgelöst. Marottas Erklärung diente dazu, die Fans der Mailänder zu beruhigen und die Zukunftspläne des Vereins zu verdeutlichen. Dies berichtet Goal.com .

In einem Interview mit 365Scores betonte Marotta nachdrücklich, dass kein offizielles Angebot des saudi-arabischen Klubs eingegangen sei. Seinen Worten zufolge seien die Gerüchte um den italienischen Verteidiger völlig grundlos. Marotta erklärte, dass die Position von Inter in Bezug auf Alessandro Bastoni für alle klar sei und der Verein nicht die Absicht habe, seinen Leistungsträger abzugeben.

Al-Hilal bemüht sich um Kaderumbruch

Für den saudi-arabischen Giganten Al-Hilal verlief die vergangene Saison nicht wie erhofft. Das Team musste sich lediglich mit dem King Cup begnügen. Aus diesem Grund strebt die Führung des Klubs aus Riad nach den Enttäuschungen der Saison 2025-2026 einen grundlegenden Umbau und eine Verstärkung des Kaders an.

Berichten zufolge hat Al-Hilal-Cheftrainer Simone Inzaghi die Vereinsführung um die Verpflichtung von Alessandro Bastoni gebeten, um die Innenverteidigung zu stärken. Der Inter-Präsident wies diese Informationen jedoch zurück und deutete an, dass der Spieler auch in der Saison 2026-2027 in Mailand bleiben werde. Dies könnte ein erhebliches Hindernis für die Transferpläne der Saudis darstellen.

Barcelona und weitere Transfer-News

Die Lage auf dem Transfermarkt spitzt sich nicht nur in Italien und Saudi-Arabien zu, sondern auch bei den spanischen Giganten. Insbesondere gibt es Berichte, dass der FC Barcelona Anstrengungen unternommen hat, Stars wie Joao Cancelo und Darwin Nunez zu verpflichten. Die Katalanen wollen durch Kaderverstärkungen ihr Ansehen auf europäischer Bühne wiederherstellen.

Gleichzeitig setzt Al-Hilal die Suche nach einem Innenverteidiger fort. Quellen von 365Scores zufolge prüft der Klub mehrere Kandidaten für die Defensive vor der Saison 2026-2027. Sollte die Option Alessandro Bastoni vom Tisch sein, wird erwartet, dass sich die Riad-Verantwortlichen auf andere europäische Stars konzentrieren.

Insgesamt stellt die Finanzkraft saudi-arabischer Klubs eine ernsthafte Herausforderung für europäische Teams im modernen Fußball dar. Traditionsvereine wie Inter versuchen jedoch, ihre Wettbewerbsfähigkeit durch das Halten ihrer Schlüsselspieler zu bewahren. Es ist natürlich, dass solche Auseinandersetzungen bis zum Ende des kommenden Transferfensters noch häufiger zu beobachten sein werden.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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