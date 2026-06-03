Junger Mann wegen versuchter Entführung eines 17-jährigen Mädchens in einem Damas verurteilt

Im Bezirk Olot in der Region Buchara wurde ein junger Mann verurteilt, weil er versucht hatte, ein minderjähriges Mädchen zu entführen, um es zur Ehe zu zwingen.

Laut Gerichtsdokumenten lernte ein junger Mann namens N. im Februar 2025 über Telegram die 2007 geborene R. kennen und stand seitdem in regelmäßigem Kontakt mit ihr.

Am 12. Februar dieses Jahres schlug N. während eines Treffens in einem Wohnviertel im Bezirk Olot vor, gemeinsam durchzubrennen. Nachdem R. dies ablehnte, versuchte er, sie gewaltsam in einen Damas-Wagen zu stoßen und wegzufahren.

Das Mädchen leistete Widerstand, indem es sein Bein gegen die Autotür stemmte. Passanten griffen in diesem Moment ein, und das Mädchen wurde gerettet.

Laut dem Bericht der gerichtsmedizinischen Untersuchung erlitt das Opfer leichte Verletzungen an Schulter, Unterarm, Oberschenkel und Unterschenkel.

Vor Gericht bekannte sich N. schuldig und zeigte Reue für seine Tat. Das Opfer erklärte jedoch, dass es ihm nicht vergeben und sich nicht mit ihm versöhnen werde.

Durch das Gerichtsurteil wurde N. eines Verbrechens gemäß Artikel 136 des Strafgesetzbuchs für schuldig befunden und zu einer Freiheitsbeschränkung von zwei Jahren verurteilt.

Zusätzlich wurden ihm Beschränkungen auferlegt, darunter das Verbot, das Internet zu nutzen, an öffentlichen Veranstaltungen teilzunehmen, Alkohol zu konsumieren und das Gebiet der Region Buchara zu verlassen.