Während sich der südkoreanische Tech-Gigant Samsung auf das morgige Galaxy Unpacked Event in London vorbereitet, sind hochwertige Renderings des neuen Flaggschiffs des Unternehmens, des Galaxy Z Fold8 Wide, im Netz aufgetaucht. Die Informationen wurden vom renommierten Insider Roland Quandt veröffentlicht, was die letzten Zweifel am Design und den technischen Daten des Geräts ausräumt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com bestätigen die veröffentlichten Bilder, dass das Smartphone in mindestens drei Farben erscheinen wird: Creme, Graphit und Lavendel. Zudem heißt es, dass Samsung eine exklusive pistazienfarbene Version für seinen offiziellen Online-Shop vorbereitet hat. Diese Leaks unterstreichen das Bestreben der Marke, ihre Dominanz im Segment der faltbaren Geräte der nächsten Generation zu behaupten.

Neuer Bildschirm und Flex Titanium Technologie

Der bemerkenswerteste Aspekt des Galaxy Z Fold8 Wide ist sein externer Bildschirm. Ersten Informationen zufolge verfügt das Außendisplay über eine Diagonale von 5,5 Zoll und ein Seitenverhältnis von 16:10. Dies sorgt für eine komfortablere Ergonomie im Vergleich zu früheren Modellen. Die Displayränder wurden deutlich verschlankt und fast symmetrisch gestaltet, was dem Smartphone ein modernes ästhetisches Aussehen verleiht.

Eine der größten Neuerungen in der Konstruktion ist der neue Scharniermechanismus namens Flex Titanium. Die Ingenieure von Samsung verwendeten bei der Entwicklung dieses Mechanismus Titanfolie und flexible Titanplatten. Diese Lösung erhöht nicht nur die Haltbarkeit des Geräts, sondern reduziert auch deutlich die Falte auf dem Innendisplay, die Nutzer schon lange stört.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Im Inneren des Smartphones sind die neuesten Technologien verbaut. Der Hauptbildschirm des Geräts wird voraussichtlich ein 7,6-Zoll-OLED-Panel mit einem Seitenverhältnis von 4:3 sein. Dies schafft umfangreiche Möglichkeiten für die Arbeit mit Inhalten und den Multitasking-Modus.

Die technischen Spezifikationen des Geräts umfassen voraussichtlich:

Spezieller Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Prozessor;

4800 mAh Akku;

Dual-50-Megapixel-Hauptkamerasystem;

USB Type-C Anschluss und verbesserte Stereo-Lautsprecher.

Die offizielle Premiere dieses Flaggschiffs findet am 22. Juli in London statt. In Anbetracht der Tatsache, dass sich Roland Quandts frühere Vorhersagen, einschließlich Informationen zu GoPro- und Xiaomi-Smartphones, bewahrheitet haben, sind auch diese Informationen zum Galaxy Z Fold8 Wide sehr wahrscheinlich korrekt. Es wird erwartet, dass das Gerät kurz nach der offiziellen Präsentation auf dem Markt in Usbekistan erhältlich sein wird.