Guardiolas Büro eröffnet: 3.000 Euro für einen Ball geboten

·5·Sport
Guardiolas Büro eröffnet: 3.000 Euro für einen Ball geboten

"Manchester City" hat eine außergewöhnliche Online-Auktion für Fans und Sammler organisiert. Zum Verkauf stehen Büroartikel, persönliche Gegenstände und taktische Arbeitsmittel aus dem Büro des ehemaligen Cheftrainers Pep Guardiola.

Eines der Hauptlose der Auktion Erling Haalands spezieller Fußball, der seinen hohen Leistungen in der Premier League gewidmet ist. Für dieses vom norwegischen Stürmer signierte Objekt wurden bisher 3.000 Euro geboten.

Gegenstände aus Guardiolas Arbeitsumfeld werden verkauft

Die Kollektion umfasst verschiedene Gegenstände, die der spanische Fachmann während seiner Jahre bei Manchester City verwendet hat.

Dazu gehören:

  • Büroartikel;

  • persönliche Gegenstände;

  • taktische Analyseinstrumente;

  • Erinnerungsstücke an die Vereinsgeschichte.

Diese Lose werden nicht nur als einfache Gegenstände geschätzt, sondern als historische Erinnerungen an Guardiolas erfolgreiche Ära bei Manchester City.

Großes Interesse am von Haaland signierten Ball

Das meistbeachtete Los der Auktion ist der speziell gestaltete Fußball, der Erling Haaland gewidmet ist.

Der Ball ist mit einzigartigen Mustern versehen, die den rasanten Weg des norwegischen Stürmers zu 100 Toren in der englischen Premier League darstellen. Er trägt zudem Haalands persönliche Unterschrift.

Bisher wurden 3.000 Euro für dieses Los geboten. Da die Auktion noch läuft, könnte der Endpreis deutlich höher ausfallen.

Preis dürfte weiter steigen

Gegenstände von Fußballstars und berühmten Trainern sind bei Sammlern immer sehr gefragt. Besonders Lose, die mit Persönlichkeiten wie Guardiola und Haaland verbunden sind, haben für Fans einen besonderen Wert.

Finanzstarke Sammler und treue Fans von Manchester City könnten den Preis in den letzten Tagen der Auktion noch deutlich in die Höhe treiben.

Das spezielle Design und die Signatur von Haaland steigern den Wert des Balls zusätzlich.

Auktion endet am 26. Juli

Die Online-Auktion läuft noch bis zum 26. Juli. Bis dahin können Teilnehmer neue Gebote für die gewünschten Artikel abgeben.

Während Guardiolas taktische Entscheidungen die Fußballgeschichte geprägt haben, werden nun sogar einfache Gegenstände aus seinem Büro zu wertvollen Sammlerstücken. Die größte Spannung liegt darin, welchen Endpreis der von Haaland signierte Ball erreichen wird.

Manchester CityPep GuardiolaErling HaalandPremier LeagueFußball Auktion
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

WM 2026: Historischer Sieg, politische Einmischung und FIFA-KontroversenWM 2026: Historischer Sieg, politische Einmischung und FIFA-KontroversenHeute, 12:40Cristiano Ronaldo liked Beitrag, der FIFA und Messi der Korruption beschuldigtCristiano Ronaldo liked Beitrag, der FIFA und Messi der Korruption beschuldigtHeute, 12:37Olise überholt Messi und Mbappé: Ranking zur WM 2026Olise überholt Messi und Mbappé: Ranking zur WM 2026Heute, 12:37Lionel Messi und Argentinien: Endet die große Partnerschaft in Tränen?Lionel Messi und Argentinien: Endet die große Partnerschaft in Tränen?Heute, 12:19Ein goldenes Zeitalter im spanischen Fußball: Lamine Yamal und sein Team dominieren die WeltEin goldenes Zeitalter im spanischen Fußball: Lamine Yamal und sein Team dominieren die WeltHeute, 12:14Neuer portugiesischer Nationaltrainer enthüllt Pläne für Cristiano RonaldoNeuer portugiesischer Nationaltrainer enthüllt Pläne für Cristiano RonaldoHeute, 11:59
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis