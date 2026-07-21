Guardiolas Büro eröffnet: 3.000 Euro für einen Ball geboten

"Manchester City" hat eine außergewöhnliche Online-Auktion für Fans und Sammler organisiert. Zum Verkauf stehen Büroartikel, persönliche Gegenstände und taktische Arbeitsmittel aus dem Büro des ehemaligen Cheftrainers Pep Guardiola.

Eines der Hauptlose der Auktion Erling Haalands spezieller Fußball, der seinen hohen Leistungen in der Premier League gewidmet ist. Für dieses vom norwegischen Stürmer signierte Objekt wurden bisher 3.000 Euro geboten.

Gegenstände aus Guardiolas Arbeitsumfeld werden verkauft

Die Kollektion umfasst verschiedene Gegenstände, die der spanische Fachmann während seiner Jahre bei Manchester City verwendet hat.

Dazu gehören:

Büroartikel;

persönliche Gegenstände;

taktische Analyseinstrumente;

Erinnerungsstücke an die Vereinsgeschichte.

Diese Lose werden nicht nur als einfache Gegenstände geschätzt, sondern als historische Erinnerungen an Guardiolas erfolgreiche Ära bei Manchester City.

Großes Interesse am von Haaland signierten Ball

Das meistbeachtete Los der Auktion ist der speziell gestaltete Fußball, der Erling Haaland gewidmet ist.

Der Ball ist mit einzigartigen Mustern versehen, die den rasanten Weg des norwegischen Stürmers zu 100 Toren in der englischen Premier League darstellen. Er trägt zudem Haalands persönliche Unterschrift.

Bisher wurden 3.000 Euro für dieses Los geboten. Da die Auktion noch läuft, könnte der Endpreis deutlich höher ausfallen.

Preis dürfte weiter steigen

Gegenstände von Fußballstars und berühmten Trainern sind bei Sammlern immer sehr gefragt. Besonders Lose, die mit Persönlichkeiten wie Guardiola und Haaland verbunden sind, haben für Fans einen besonderen Wert.

Finanzstarke Sammler und treue Fans von Manchester City könnten den Preis in den letzten Tagen der Auktion noch deutlich in die Höhe treiben.

Das spezielle Design und die Signatur von Haaland steigern den Wert des Balls zusätzlich.

Auktion endet am 26. Juli

Die Online-Auktion läuft noch bis zum 26. Juli. Bis dahin können Teilnehmer neue Gebote für die gewünschten Artikel abgeben.

Während Guardiolas taktische Entscheidungen die Fußballgeschichte geprägt haben, werden nun sogar einfache Gegenstände aus seinem Büro zu wertvollen Sammlerstücken. Die größte Spannung liegt darin, welchen Endpreis der von Haaland signierte Ball erreichen wird.