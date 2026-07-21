Olise überholt Messi und Mbappé: Ranking zur WM 2026

Ein neues Ranking, das auf den Offensiv-, Kreativ- und Defensivaktionen der Spieler bei der Weltmeisterschaft 2026 basiert, wurde veröffentlicht. Der französische Mittelfeldspieler Michael Olise belegte mit 8,29 Punkten den ersten Platz unter den „Kreativspielern“.

Olise, der beste Vorlagengeber der WM 2026, übertraf in dieser Statistik Stars wie Lionel Messi und Kylian Mbappé.

Die Spieler wurden in drei Kategorien bewertet

Die Leistungen der Turnierteilnehmer wurden auf einer 10-Punkte-Skala in drei Hauptkategorien analysiert:

Effizienz im Angriff;

Erschaffung von Torchancen;

Defensivarbeit.

Das Ranking der „Kreativspieler“ zeichnete Akteure aus, die aktiv am Spielaufbau beteiligt waren, gefährliche Pässe spielten und Torchancen für ihre Teamkollegen vorbereiteten.

Michael Olise erzielte mit 8,29 Punkten das beste Ergebnis des Turniers in dieser Kategorie.

Olise führte das Turnier mit 7 Vorlagen an

Der erste Platz des Franzosen ist kein Zufall. Mit 7 Torvorlagen während der WM 2026 wurde er zum besten Vorlagengeber des Wettbewerbs.

Olise spielte eine entscheidende Rolle bei der Organisation der französischen Angriffe, lieferte den entscheidenden Pass und fand Lücken in der gegnerischen Abwehr.

Sein Einfluss war nicht nur in der Statistik, sondern auch im gesamten Spiel von Frankreich während des Turniers deutlich sichtbar. Der Mittelfeldspieler war sowohl bei schnellen Gegenangriffen als auch im Positionsspiel ein zentraler Kreativposten.

Messi belegte den zweiten Platz

Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft Lionel Messi erreichte mit 8,26 Punkten den zweiten Platz im Ranking.

Der 39-Jährige glänzte während des Turniers nicht nur durch seine Tore, sondern auch durch seine Spielgestaltung, seine präzisen Pässe und den Druck, den er auf die gegnerische Defensive ausübte.

Der Abstand zwischen Olise und Messi betrug nur 0,03 Punkte, was zeigt, dass beide Spieler in Sachen Kreativität fast gleichauf lagen.

Mbappé komplettierte die Top Drei

Der französische Stürmer Kylian Mbappé belegte mit 7,84 Punkten den dritten Platz.

Obwohl Mbappé eher für seine Torgefährlichkeit bekannt ist, gehörte er auch zu den besten Spielern des Turniers bei der Erschaffung von Torchancen.

Somit ergaben sich die Top Drei im Ranking der „Kreativspieler“ wie folgt:

Michael Olise — 8,29 Punkte Lionel Messi — 8,26 Punkte Kylian Mbappé — 7,84 Punkte

WM 2026 fand in einem historischen Format statt

Zum ersten Mal in der Geschichte nahmen 48 Nationalmannschaften an der Weltmeisterschaft 2026 teil, die in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen wurde.

Die Erweiterung des Turniers erhöhte die Anzahl der Spiele und Spieler. In einem solch wettbewerbsintensiven Umfeld ist die Auszeichnung von Olise als bester Kreativspieler eine hohe Anerkennung für seine Leistung bei der WM.

Viele Spieler machten bei der WM 2026 durch ihre Tore auf sich aufmerksam. Michael Olise übertraf jedoch Messi und Mbappé, indem er seinen Mitspielern die Möglichkeiten zum Toreschießen eröffnete.