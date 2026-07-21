Rodri enthüllt den schwierigsten Moment des WM-Finales 2026

Der Kapitän der spanischen Nationalmannschaft Rodriteilte seine Emotionen nach dem WM-Titel 2026. Ihm zufolge ist der Gewinn der Weltmeisterschaft im Trikot seines Landes die höchste Auszeichnung im Fußball.

Bei einem Treffen mit dem spanischen Premierminister Pedro Sánchez gab Rodri zu, dass das Finale trotz einer souveränen Leistung gegen Argentinien die härteste Prüfung des gesamten Turniers war.

„Das ist eine ganz besondere Trophäe“

Rodri betonte, dass Vereinstitel nicht mit dem Gewinn einer Weltmeisterschaft mit der Nationalmannschaft vergleichbar seien.

„Das ist eine ganz besondere Trophäe. Mit seinem Land einen Titel zu gewinnen, ist das Schönste, was passieren kann. Es ist die höchste Auszeichnung im Fußball“, sagte er.

Der spanische Mittelfeldspieler ist der Meinung, dass der Gewinn der Weltmeisterschaft nicht nur für die persönliche Karriere eines Spielers, sondern für das ganze Land von besonderer Bedeutung ist.

Spanien geriet nicht in eine ernsthafte Krise

Rodri merkte auch an, dass die Mannschaft ihr Spiel während des gesamten Turniers kontrollieren konnte und selten in extrem schwierige Situationen geriet.

„Glücklicherweise gab es keine Momente, in denen wir in echten Schwierigkeiten steckten. Ich denke, wir haben eine fantastische WM gespielt.“

Während des gesamten Turniers zeichnete sich Spanien durch Ballbesitz, hohes Tempo und diszipliniertes Spiel aus. Die Mannschaft gab ihren Stil bis zum entscheidenden Spiel nicht auf und übte im wichtigsten Spiel großen Druck auf den Gegner aus.

Warum war das Finale am schwierigsten?

Obwohl Spanien im Finale gegen Argentinien spielerisch überlegen wirkte, konnten sie in der regulären Spielzeit kein Tor erzielen. Daher hätte jeder Fehler über das Schicksal der Meisterschaft entscheiden können.

Rodri betonte genau diesen Druck:

„Für mich war das Finale das härteste Spiel. Auch wenn wir gegen Argentinien sehr souverän aufgetreten sind, war das Finale die schwierigste Partie.“

Die reguläre Spielzeit endete 0:0. Spanien gewann die Weltmeisterschaft durch ein einziges Tor in der Verlängerung.

Eine von Casillas und Iniesta inspirierte Generation

Rodri erinnerte auch daran, dass die heutigen spanischen Spieler mit der Meistergeneration von 2010 aufgewachsen sind.

„Die Generation in diesem Team ist damit aufgewachsen, wie Casillas und Iniesta den Pokal in die Höhe stemmten. Für uns ist das die höchste Auszeichnung im Fußball.“

Im Jahr 2010 wurde Spanien zum ersten Mal in seiner Geschichte Weltmeister. Auch in diesem Finale fiel die Entscheidung in der Verlängerung, als Andrés Iniesta das entscheidende Tor erzielte.

16 Jahre später ist eine neue Generation in die Fußstapfen ihrer Helden getreten.

Spanien schrieb neue Geschichte

Der Sieg bei der WM 2026 bescherte Spanien den zweiten Weltmeistertitel. Für Rodri wurde diese Trophäe zu einem der wichtigsten Erfolge seiner Karriere.

Eines wird aus seinen Worten deutlich: Spanien trat im Finale nicht nur gegen Argentinien an, sondern um den Traum einer ganzen Generation zu verwirklichen.

2010 hoben Casillas und Iniesta den Pokal. 2026 haben die Spieler, die mit ihnen aufgewachsen sind, ein neues Kapitel in der Geschichte des spanischen Fußballs aufgeschlagen.