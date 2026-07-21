Polizist rettet Fahrer aus brennendem Auto (Video)

Im US-Bundesstaat Texas überlebte ein Fahrer, der während eines Brandes auf der Autobahn in seinem Fahrzeug gefangen war, dank des schnellen Eingreifens eines Polizisten.

Der Polizist, der als einer der Ersten am Unfallort eintraf, zögerte trotz der immer stärker werdenden Flammen keine Sekunde. Da sich die Autotür nicht öffnen ließ, zog er den Fahrer durch das Fenster heraus und brachte ihn in Sicherheit.

Der Rettungsvorgang wurde von der Bodycam des Polizisten aufgezeichnet. Das verbreitete Video, das den Mut und die schnelle Entscheidungsfindung des Beamten zeigt, wird von vielen Nutzern sozialer Medien gelobt.