Künstliche Intelligenz nimmt Arbeit auf der Internationalen Raumstation auf: Sie unterstützt Astronauten

·27·Technologie
Künstliche Intelligenz nimmt Arbeit auf der Internationalen Raumstation auf: Sie unterstützt Astronauten

An Bord der Internationalen Raumstation (ISS) haben wichtige Tests zur Integration von Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) in die täglichen Arbeitsabläufe begonnen. Die im Weltraum tätige Besatzung nutzt nun die Unterstützung moderner Algorithmen bei der Ausführung komplexer technischer Aufgaben. Dies unterstreicht die wachsende Bedeutung digitaler Assistenten in der Geschichte der Weltraumforschung. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Sergey Krikalev, dem stellvertretenden Leiter von Roskosmos, wird das KI-System derzeit im Rahmen eines speziellen experimentellen Programms getestet. Die Hauptaufgabe dieser Technologie besteht darin, die Astronauten von langwierigen und zeitaufwendigen Schreibarbeiten zu entlasten. Insbesondere vereinfacht das KI-System die Erstellung täglicher Berichte und die Arbeit mit Dokumenten erheblich.

Von Routineaufgaben zur wissenschaftlichen Forschung

Der Arbeitsplan auf der Raumstation ist sehr straff, und die Besatzungsmitglieder müssen jeden durchgeführten Vorgang an die Erde melden. Da die KI bei der Erstellung dieser Berichte hilft, gewinnen die Astronauten mehr Zeit für ihre Hauptaufgaben — die Durchführung wissenschaftlicher Experimente und die Gewährleistung der Sicherheit der Station.

In Zukunft sollen solche digitalen Lösungen zu einem festen Bestandteil der digitalen Infrastruktur an Bord werden. Experten gehen davon aus, dass KI zu einem zentralen Werkzeug werden könnte, nicht nur bei der Textverarbeitung, sondern auch bei der Vorhersage von Systemstörungen und der Durchführung komplexer Manöver.

Derzeit beschränkt sich die Modernisierung der Weltraumtechnik nicht nur auf KI. Auch die additive Fertigung (3D-Druck) und der Einsatz von Verbundwerkstoffen entwickeln sich in der modernen Raumfahrt rasant. Diese Technologien ermöglichen die schnelle Herstellung von Ersatzteilen sowohl auf der Erde als auch im Orbit.

Auch Experten aus Usbekistan verfolgen diese Trends in der globalen Raumfahrtindustrie aufmerksam. Der erfolgreiche Einsatz von KI im Weltraum wird entscheidend sein, um die Autonomie der Besatzung bei zukünftigen Langzeitmissionen, einschließlich Flügen zum Mars, zu erhöhen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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