Die spanische Nationalmannschaft hat eine neue Ära der Vorherrschaft im Weltfußball eingeläutet. Nach dem Gewinn der Europameisterschaft und dem Triumph bei der Weltmeisterschaft haben die Schützlinge von Luis de la Fuente bewiesen, dass sie derzeit die stärkste Mannschaft auf dem Planeten sind. Dieser Erfolg ist kein Zufall, sondern ein Beweis für einen systematischen Ansatz und das Heranreifen junger Talente auf ihrem Höhepunkt. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Während des Turniers blieb Torhüter Unai Simon in acht Spielen siebenmal ohne Gegentor und gewann die Auszeichnung "Goldener Handschuh". Experten sind jedoch der Meinung, dass diese Statistik eher die Perfektion der gesamten Defensivarbeit des Teams widerspiegelt als nur das Können des Torhüters. Wie der ehemalige englische Nationalspieler Joe Hart betonte, ließen die Spanier während des gesamten Turniers nur 10 Schüsse auf ihr Tor zu.

Ein perfekter Mechanismus und der Faktor der jungen Stars

Spaniens Spielstil hat ein Niveau erreicht, dem derzeit kein Gegner etwas entgegenzusetzen hat. Das Team zeichnet sich nicht nur durch Ballbesitz, sondern auch durch taktische Disziplin in der Defensive aus. Obwohl Leistungsträger wie Lamine Yamal und Nico Williams während der Gruppenphase aufgrund von Verletzungen nicht in Bestform waren, wurden die notwendigen Ergebnisse durch das Kollektiv erzielt.

Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick sagte nach dem Spiel gegen Spanien: "Sie funktionieren wie ein perfektes Uhrwerk. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie einen einzigen unnötigen Fehler gemacht haben. Wir haben nicht nur gegen den Europameister gespielt, sondern gegen den zukünftigen Weltmeister." Diese Anerkennung unterstreicht einmal mehr die Stärke Spaniens.

Die Rückkehr von Lamine Yamal und das Spiel von Spielmachern wie Pedri haben die Offensivkraft Spaniens auf ein neues Level gehoben. In den Spielen gegen Saudi-Arabien und Uruguay demonstrierte das Team seine Überlegenheit eindrucksvoll. Es ist kein Zufall, dass Luis de la Fuente sein Team als "unbesiegbar" bezeichnet, denn der spanische Kader ist sehr jung und hat sein volles Potenzial noch nicht ausgeschöpft.

Fundament für das nächste Jahrzehnt

Der aktuelle Zustand des spanischen Fußballs bedeutet, dass sie auch im nächsten Jahrzehnt um die wichtigsten Trophäen kämpfen werden. Die Mischung aus Alter und Erfahrung der Schlüsselspieler macht sie zum klaren Favoriten für jedes Turnier. Experten vergleichen diese spanische Mannschaft bereits mit der "goldenen Generation" von 2008-2012.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die spanische Nationalmannschaft derzeit das konstanteste und taktisch reifste Team der Welt ist. Sie gewinnen weiterhin, indem sie dem Gegner ihren Spielstil aufzwingen. Wenn Verletzungen und unvorhergesehene Faktoren ausbleiben, wird diese Generation um Lamine Yamal zweifellos noch viele Rekorde brechen.