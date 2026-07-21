Lionel Messi und Argentinien: Endet die große Partnerschaft in Tränen?

Für die Fußballlegende Lionel Messi fand das WM-Finale 2026 ein unerwartetes und schmerzhaftes Ende. Die Niederlage der argentinischen Nationalmannschaft gegen Spanien im entscheidenden Spiel in New Jersey könnte nicht nur den verpassten Titel, sondern auch das Ende einer Ära bedeuten. Als der Schlusspfiff ertönte, deuteten die Tränen des 39-jährigen Stürmers darauf hin, dass er kurz davor steht, seine internationale Karriere zu beenden. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Während des Turniers führte Messi sein Team über die nordamerikanischen Plätze, doch im Finale blieb er etwas im Schatten. Die argentinische Nationalmannschaft wählte gegen die technische Überlegenheit Spaniens einen extrem aggressiven und körperbetonten Stil, was Messi daran hinderte, seine kreativen Fähigkeiten voll zu entfalten. Laut Goal.com deuten die Schwere der Niederlage und der emotionale Zustand des Spielers darauf hin, dass es an der Zeit ist, sich von der Nationalmannschaft zu verabschieden.

Durchhaltevermögen und späte Anerkennung

Der Weg von Lionel Messi im Trikot Argentiniens war nicht einfach. Lange Zeit in seiner Heimat kritisiert und ohne die volle Zuneigung der Fans, begann der Spieler erst nach seinem 34. Lebensjahr, die großen Trophäen zu gewinnen. Die Erfolge mit dem Team unter Lionel Scaloni — die Copa América und der Weltmeistertitel in Katar — sind das Ergebnis von Messis Durchhaltevermögen. Obwohl er vor zehn Jahren seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt hatte, kehrte er zurück und schrieb sein Vermächtnis mit goldenen Buchstaben.

In einem Interview nach dem Finale verbarg Messi seine tiefe Enttäuschung über die Niederlage nicht. „Der Schmerz, den dieses Ergebnis verursacht, ist unendlich, und es wird Zeit brauchen, bis diese Wunde heilt“, betonte er. Doch egal, welche Entscheidung er trifft, sein Platz in der Geschichte des argentinischen Fußballs ist bereits unantastbar. Vor dem Turnier deutete er selbst an, dass er seine Pflicht erfüllt habe, als er sagte: „Ich hatte meine Reise bereits in Katar beendet.“

Schmerzhafte Kapitel der Geschichte

Blickt man auf Messis internationale Karriere zurück, sieht man, dass er mehrfach vor schweren Prüfungen stand. Bei der Weltmeisterschaft 2010 und der Copa América 2011 erzielte er kein einziges Tor, und Argentinien schied jeweils im Viertelfinale aus. Diese Serie von Misserfolgen setzte sich auch fort, nachdem er die Kapitänsbinde übernommen hatte:

Die Niederlage gegen Deutschland im WM-Finale 2014;

Das Pech im Finale der Copa América 2015 gegen Chile;

Das erneut gegen Chile verlorene Finale bei der Copa América Centenario 2016.

Drei Finalniederlagen in Folge zwangen Messi damals zum Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Doch er kehrte zurück und zeigte der ganzen Welt seine wahre Stärke. Die heutigen Tränen sind nicht nur eine Niederlage, sondern der emotionale Abschluss eines zwanzigjährigen Weges voller harter Arbeit und Ehre.

Obwohl das Finale 2026 nicht wie erhofft endete, ist die Verbindung zwischen Messi und Argentinien heute stärker denn je. Er bleibt in seiner Heimat nicht nur als großer Fußballer, sondern als Symbol für den unbedingten Willen in Erinnerung. Nun wartet die gesamte Fußballwelt auf seine offizielle Stellungnahme, doch es besteht kein Zweifel, dass er den Gipfel des Fußballs bereits erklommen hat.