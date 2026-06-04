Schamlose Handlungen eines Arztes gegenüber Studentinnen in Taschkent aufgedeckt

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Schamlose Handlungen eines Arztes gegenüber Studentinnen in Taschkent aufgedeckt

Ein 32-jähriger Urologe, der in einer der Privatkliniken im Bezirk Olmazor in Taschkent arbeitete, wurde der sexuellen Belästigung von Studentinnen für schuldig befunden.

Laut den Gerichtsunterlagen bot er einem der Mädchen, das ein Praktikum absolvierte, Geschlechtsverkehr an. Einer anderen Studentin gegenüber behauptete er, sie heiraten zu wollen, und versprach, für versäumte Unterrichtsstunden positive Noten zu vergeben.

Während der Gerichtsverhandlung gab der Arzt seine Schuld teilweise zu. Er wies die Vorwürfe im Zusammenhang mit dem ersten Mädchen zurück, äußerte jedoch romantisches Interesse an dem zweiten Mädchen.

Das Bezirksgericht Olmazor sprach ihn gemäß dem Artikel über sexuelle Belästigung schuldig und verurteilte ihn zu 5 Tagen Verwaltungshaft.

TaschkentAlmazar-Distrikt
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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