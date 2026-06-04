Stromausfälle in 5 Bezirken von Taschkent beeinträchtigten den U-Bahn-Betrieb

In bestimmten Gebieten von Taschkent wurden vorübergehende Stromausfälle festgestellt. Die Situation wirkte sich auch auf den Betrieb der U-Bahn-Züge und die Beleuchtungssysteme an den Stationen aus.

Laut dem Energieministerium kam es am 4. Juni um 12:41 Uhr zu einer Störung an einem Transformator im Wärmekraftwerk Taschkent. Infolgedessen fiel in Teilen der Bezirke Mirabad, Yunusabad, Mirzo Ulugbek, Shaykhantaur und Almazor der Strom aus.

Die Störung wurde um 13:01 Uhr behoben, und bis 13:22 Uhr waren alle Verbraucher wieder an die Stromversorgung angeschlossen.

Aufgrund der Unterbrechung im städtischen Stromnetz kam es auch auf den U-Bahn-Linien Uzbekistan, Chilanzar und Yunusabad zu kurzfristigen Problemen. U-Bahn-Spezialisten aktivierten Notstromaggregate, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.