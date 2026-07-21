WM-2026-Sieger erhalten die ersten Meisterringe der Geschichte (Video)

Die spanische Nationalmannschaft, Sieger des FIFA WM-Finales 2026, durfte nicht nur den goldenen Pokal in die Höhe stemmen, sondern wurde auch mit speziellen Meisterringen ausgezeichnet, die erstmals in der Fußballgeschichte vergeben wurden.

Wie bekannt wurde, wurden im Rahmen dieses Projekts insgesamt 2.026 Meisterringe angefertigt. Während 30 davon an die Spieler und den Trainerstab der spanischen Nationalmannschaft überreicht wurden, kommen die restlichen 1.996 Ringe als offiziell lizenziertes Sammlerstück für Fans in den Verkauf.

Diese Initiative stellt eine völlig neue Tradition in der FIFA-Geschichte dar, da Weltmeistern zuvor lediglich Pokale und Medaillen überreicht wurden. Es wird erwartet, dass der Meisterring nun zu einem der prestigeträchtigsten Symbole für Weltmeister wird. Diese Neuerung stößt bei Fußballfans auf großes Interesse.