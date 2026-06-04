Fünfjähriges Kind fällt in Yuqori Chirchiq in einen Brunnen

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Fünfjähriges Kind fällt in Yuqori Chirchiq in einen Brunnen

Im Bezirk Yuqori Chirchiq der Region Taschkent ereignete sich ein Vorfall, bei dem ein fünfjähriges Kind versehentlich in einen Brunnen fiel. Der Vorfall löste Besorgnis in der lokalen Bevölkerung aus, und die Rettungsdienste trafen sofort am Einsatzort ein.

Berichten zufolge fiel das Kind während des Spielens aufgrund von Unachtsamkeit in den Brunnen. Umstehende meldeten den Vorfall umgehend den Mitarbeitern des Ministeriums für Notsituationen.

Die am Einsatzort eingetroffenen Retter des Ministeriums für Notsituationen bargen das Kind vorsichtig mit spezieller Technik und Ausrüstung aus dem Rohr. Es wird betont, dass die Rettungsaktion schnell und professionell durchgeführt wurde.

Die gute Nachricht ist, dass das Kind unverletzt gerettet wurde und sein Zustand als zufriedenstellend eingestuft wurde. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass keine Lebensgefahr bestand.

Region TaschkentYuqori Chirchiq DistriktMinisterium für Notfallsituationen
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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