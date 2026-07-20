Shomurodovs Tor könnte das schönste der WM 2026 sein

Das Tor des Kapitäns der usbekischen Nationalmannschaft, Eldor Shomurodov, gegen die DR Kongo wurde für das schönste Tor der WM 2026 nominiert. Die FIFA hat die 12 spektakulärsten Treffer ausgewählt und eine Fan-Abstimmung gestartet.

Das Tor des usbekischen Stürmers Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham und Ferran Torres.

Shomurodov traf gegen die DR Kongo

Eldor Shomurodov erzielte während der Gruppenphase der WM 2026 ein Tor gegen die Demokratische Republik Kongo.

Obwohl Usbekistan das Spiel mit 1:3 verlor, erregte der Treffer des Kapitäns aufgrund seiner Ausführung und Ästhetik besondere Aufmerksamkeit.

Die FIFA hat diesen Treffer nun in die Liste der 12 besten Tore des Turniers aufgenommen. Dies ist eine bedeutende individuelle Anerkennung für Shomurodov und den usbekischen Fußball.

48 Stunden für die Abstimmung

Laut FIFA haben Fans 48 Stunden Zeit, um für das schönste Tor abzustimmen.

Der Gewinner wird als Autor des denkwürdigsten Tors des Turniers ausgezeichnet. Die Aktivität der usbekischen Fans kann Shomurodovs Chancen direkt beeinflussen.

Alle Tore auf der Liste wurden in verschiedenen Phasen der Weltmeisterschaft erzielt, darunter auch der Treffer, der das Finale entschied.

Gegen wen tritt Shomurodov an?

Die Liste für das schönste Tor der WM 2026 enthält auch die berühmtesten Stürmer des Weltfußballs.

Aus dem argentinischen Kader, Julián Álvarez gegen die Schweiz und Lionel Messis Treffer gegen Algerien wurden ausgewählt.

Ebenfalls dabei:

Jude Bellinghams Tor gegen Frankreich;

Erling Haalands Treffer gegen Brasilien;

Kylian Mbappés Tor gegen Senegal;

Ferran Torres' Siegtreffer im Finale gegen Argentinien ist ebenfalls nominiert.

Dies zeigt, wie hoch Shomurodovs Tor bewertet wurde.

Auch das Finaltor ist auf der Liste

Das Finale zwischen Spanien und Argentinien endete nach regulärer Spielzeit 0:0. Ferran Torres' einziger Treffer in der Verlängerung sicherte Spanien den 1:0-Sieg und den zweiten Weltmeistertitel.

Torres' Tor ist nicht nur wegen seiner Schönheit bedeutend, sondern auch, weil es das Finale entschied.

Shomurodov reiht sich mit seinem Treffer in einem verlorenen Spiel in die Riege solcher historischen Tore ein.

Weitere Anerkennung für den usbekischen Fußball

Obwohl die usbekische Nationalmannschaft bei der WM 2026 nicht die erhofften Ergebnisse erzielte, bleibt Eldor Shomurodovs Tor auch nach Turnierende im Fokus.

Die Anerkennung des Treffers durch die FIFA als eines der 12 besten Tore ist eines der herausragendsten individuellen Ergebnisse bei Usbekistans erster WM-Teilnahme.

Nun hängt die endgültige Entscheidung von den Fan-Stimmen ab. Kann Shomurodovs Tor Messi, Mbappé, Haaland und Finalheld Torres hinter sich lassen? Das Ergebnis der 48-stündigen Abstimmung wird es zeigen.