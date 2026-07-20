Usbekistan fällt in der FIFA-Weltrangliste um 10 Plätze: Der Grund ist bekannt

Die FIFA hat die aktualisierte Weltrangliste der Nationalmannschaften veröffentlicht. Die usbekische Nationalmannschaft ist um 10 Plätze auf Rang 60 der Welt zurückgefallen.

Das von Fabio Cannavaro trainierte Team hat derzeit 1409,73 Ranglistenpunkte. In der letzten Berechnung verlor Usbekistan 23,11 Punkte, wobei die enttäuschenden Ergebnisse bei der WM 2026 als Hauptgrund genannt werden.

WM-Ergebnisse beeinflussten das Ranking maßgeblich

Obwohl die usbekische Nationalmannschaft zum ersten Mal in ihrer Geschichte an einer Weltmeisterschaft teilnahm, konnte sie im Turnier nicht die erhofften Ergebnisse erzielen.

Die nach den WM-Spielen verlorenen Punkte führten dazu, dass die Nationalmannschaft in der FIFA-Weltrangliste von Platz 50 auf Platz 60 abrutschte.

Dies war einer der größten Rückgänge in der jüngeren Geschichte Usbekistans. Nun wird das Team versuchen, durch positive Ergebnisse in den kommenden Länderspielen wieder Boden gutzumachen.

Usbekistan liegt in Asien auf dem siebten Platz

Japan hat seine Führung unter den kontinentalen Nationalmannschaften behauptet. Die Japaner belegen derzeit den 17. Platz in der Gesamtwertung.

Die bestplatzierten Teams Asiens:

Japan — 17. Platz; Iran — 22. Platz; Australien — 28. Platz; Südkorea — 32. Platz.

Usbekistan wird mit dem 60. Platz in der Weltrangliste als siebtbestes asiatisches Team geführt.

Die Nationalmannschaft muss ihre Ranglistenpunkte deutlich steigern, um an die Top 4 des Kontinents heranzurücken.

Spanien übernimmt auch die Führung in der Weltrangliste

Die spanische Nationalmannschaft, die Argentinien im Finale der WM 2026 nach Verlängerung mit 1:0 besiegte, ist der neue Spitzenreiter der FIFA-Weltrangliste.

Die Spanier kommen auf 1995,88 Punkte. Der Weltmeistertitel ermöglichte es ihnen, den bisherigen Spitzenreiter Argentinien zu überholen.

Die Top 5 der aktualisierten Rangliste sehen wie folgt aus:

Spanien; Argentinien; Frankreich; England; Brasilien.

Damit hat Spanien neben dem WM-Pokal auch den Status der stärksten Nationalmannschaft der Welt erlangt.

Welche Teams sind in den Top 15?

Marokko, Portugal, Belgien, die Niederlande und Mexiko finden sich ebenfalls im oberen Bereich der FIFA-Rangliste wieder.

Zudem belegen Kolumbien, Deutschland, Kroatien, die Schweiz und Italien Plätze in den Top 15.

Die WM-Ergebnisse haben die Positionen vieler Teams in der Rangliste drastisch verändert. Während einige Mannschaften aufstiegen, verloren Teams wie Usbekistan, die ihre Erwartungen nicht erfüllen konnten, eine erhebliche Anzahl an Punkten.

Neue Aufgabe für das Team von Cannavaro

Usbekistans Absturz um 10 Plätze ist ein ernstes Warnsignal für die Nationalmannschaft. Nun steht das Team vor der Aufgabe, nicht nur Kader und Spielstil zu überdenken, sondern auch seine Position in der FIFA-Weltrangliste wieder zu festigen.

Jedes Ergebnis in den kommenden Pflicht- und Freundschaftsspielen ist von großer Bedeutung, da die Rangliste Einfluss darauf haben kann, in welchem Topf ein Team bei zukünftigen Turnierauslosungen landet.

Die WM 2026 war eine historische Erfahrung für den usbekischen Fußball. Die neue Rangliste zeigt jedoch, dass aus dieser Erfahrung ernsthafte Konsequenzen gezogen werden müssen.