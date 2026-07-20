Fusion von Paramount und Warner Bros. Discovery gestoppt: 110-Milliarden-Dollar-Deal gefährdet

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Fusion von Paramount und Warner Bros. Discovery gestoppt: 110-Milliarden-Dollar-Deal gefährdet

Ein US-Gericht hat einen der größten Deals der Medienwelt vorläufig gestoppt: den Fusionsprozess zwischen Paramount Skydance und Warner Bros. Discovery. Diese Megafusion mit einem geschätzten Wert von 110 Milliarden Dollar wurde durch eine Klage der Generalstaatsanwälte aus 12 Bundesstaaten ausgebremst. Die Entscheidung des Richters markiert eine neue Phase im Kampf gegen Monopole auf dem globalen Film- und Telekommunikationsmarkt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Nach Anhörung der Argumente beider Parteien erließ die US-Bezirksrichterin Araceli Martínez-Olguín eine Entscheidung, den Deal für 14 Tage einzufrieren. Eine Koalition unter der Leitung des kalifornischen Generalstaatsanwalts Rob Bonta argumentiert, dass diese Fusion den freien Wettbewerb ernsthaft schädigen würde. Laut TechCrunch werden die Staatsanwälte eine Verlängerung der Frist beantragen, falls sich die Parteien innerhalb dieses Zeitraums nicht einigen können.

Wettbewerb und Marktauswirkungen

Die Staatsanwälte sind der Ansicht, dass die Fusion der beiden großen Studios negative Folgen für Kinos, Kabelfernsehbetreiber und Zuschauer haben wird. In der Klageschrift wird darauf hingewiesen, dass eine solche Marktkonzentration den Wettbewerb in drei Schlüsselbereichen erstickt: den Verleih von Filmen im Breiteneinsatz, den Vertrieb von Blockbustern mit den höchsten Einnahmen und die Lizenzierung wichtiger Kabelkanäle.

"Die Geschichte zeigt, dass wenn wenige Personen große Macht über Märkte ausüben, die für das Leben der Menschen zentral sind, die Möglichkeiten abnehmen und die Qualität von Produkten und Dienstleistungen sinkt", betonte Rob Bonta. Ihm zufolge ist dieser Rechtsstreit ein wichtiger Schritt zur Wahrung eines freien und fairen Marktes, der sowohl Kreativen als auch Zuschauern dient.

Die Zukunft von Streaming und Fernsehen

Sollte dieser Deal zustande kommen, würden große Streaming-Plattformen wie Paramount+ und HBO Max (Max) unter einem Dach vereint werden. Zudem würde dieser Schritt Paramount-Assets wie CBS und MTV mit CNN und HBO von Warner Bros. Discovery zusammenführen und das weltweit größte Portfolio an Fernsehsendern schaffen. Paramount-Chef David Ellison hatte zuvor geplant, den Deal bis September abzuschließen.

Diese rechtliche Hürde könnte ein schwerer Schlag für die Transformation von Paramount sein, um mit Giganten wie Netflix konkurrieren zu können. Branchenexperten, Regisseure und Schauspieler lehnen diese Fusion ebenfalls ab. Sie glauben, dass eine solche Konsolidierung der US-Medienindustrie die kreative Vielfalt verringert und zu Preiserhöhungen führt.

Bisher haben sich Vertreter von Paramount und Warner Bros. Discovery nicht offiziell zur Gerichtsentscheidung geäußert. Sollte das Gericht den Deal vollständig annullieren, würde dies als eines der größten gescheiterten Abkommen in der Geschichte Hollywoods in die Annalen eingehen. Diese Nachricht ist auch für Zuschauer in Usbekistan von Bedeutung, da die Content- und Lizenzierungspolitik dieser Plattformen die globalen Preise und die Verfügbarkeit von Inhalten, auch auf dem zentralasiatischen Markt, beeinflusst.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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