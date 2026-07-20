Rodri als Vierter in der Fußballgeschichte: Besitzer einer einzigartigen Errungenschaft

Die spanische Nationalmannschaft besiegte Argentinien im Finale der WM 2026 mit 1:0 und wurde zum zweiten Mal in ihrer Geschichte Weltmeister. Dieser Sieg hatte auch für den Mittelfeldspieler Rodri eine besondere historische Bedeutung.

Der spanische Mittelfeldspieler, der zum besten Spieler des Turniers gekürt wurde, wiederholte eine seltene Leistung, die bisher nur drei legendäre Spieler im Weltfußball erreicht hatten.

Rodri hat die vier wichtigsten Trophäen gesammelt

Nach dem WM-Titel 2026 reihte sich Rodri in die Riege der Spieler ein, die im Laufe ihrer Karriere alle vier der folgenden großen Trophäen gewonnen haben:

Weltmeisterschaft;

Europameisterschaft;

Champions League;

Ballon d'Or.

Damit wurde er der vierte Spieler in der Fußballgeschichte, der all diese Erfolge erzielen konnte.

Um in diese Liste aufgenommen zu werden, muss ein Spieler nicht nur auf Vereinsebene, sondern auch in der Nationalmannschaft die höchsten Gipfel erklimmen. Als individuelle Anerkennung ist der Gewinn des Ballon d'Or erforderlich.

Bisher haben dies nur drei Spieler geschafft

Vor Rodri wurde dieses Ergebnis von den deutschen Fußballlegenden Gerd Müller und Franz Beckenbauer sowie dem ehemaligen Anführer der französischen Nationalmannschaft, Zinédine Zidane, erreicht.

Jeder von ihnen gewann die prestigeträchtigsten Trophäen auf Vereins- und Nationalmannschaftsebene und wurde als bester Spieler seiner Ära anerkannt.

Nun steht auch Rodris Name auf dieser kurzen und prestigeträchtigen Liste.

Er war das Herzstück des spanischen Spiels bei der WM 2026

Rodri war während der gesamten Weltmeisterschaft der wichtigste Anker im spanischen Mittelfeld. Er übernahm die entscheidende Aufgabe, Angriffe einzuleiten, das Spieltempo zu kontrollieren und gegnerische Konter zu unterbinden.

Auch im Finale behielt Spanien die Oberhand im Mittelfeld und konnte die Angriffe Argentiniens begrenzen. In der regulären Spielzeit fielen keine Tore, die Entscheidung über den Titel fiel erst in der Verlängerung.

Das einzige Tor in der 106. Minute sicherte Spanien den 1:0-Sieg.

Bester Spieler der Weltmeisterschaft

Nach Abschluss des Turniers wurde Rodri zum besten Spieler der WM 2026gewählt. Diese Anerkennung war eine Würdigung seiner konstanten Leistung, nicht nur im Finale, sondern während des gesamten Wettbewerbs.

Der Mittelfeldspieler spielte eine entscheidende Rolle im ballbesitzorientierten Stil Spaniens. Seine Gelassenheit, präzisen Pässe und taktischen Bewegungen ermöglichten es der Mannschaft, selbst in den schwierigsten Spielen des Turniers an ihrem Plan festzuhalten.

Rodri reiht sich in die Riege der Legenden ein

Der Weltmeistertitel war das wichtigste fehlende Puzzleteil in Rodris Trophäensammlung. Nun hat er den größten Vereinswettbewerb, die Kontinentalmeisterschaft, die Weltmeisterschaft und die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung gewonnen.

Nachdem er die Leistung von Gerd Müller, Franz Beckenbauer und Zinédine Zidane wiederholt hat, hat Rodri seinen besonderen Platz in der Fußballgeschichte weiter gefestigt.

Spanien holte zum zweiten Mal den Weltpokal, und mit einem Finale trat Rodri in eine der exklusivsten Listen des Fußballs ein.