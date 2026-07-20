Der deutsche Automobilkonzern Volkswagen hat beschlossen, das Ökosystem des städtischen Verkehrs grundlegend zu verändern. In Zusammenarbeit mit der Marke n+ hat das Unternehmen eine neue Generation von E-Bikes vorgestellt. Das Hauptziel dieses Projekts ist es, zweirädrige Fahrzeuge so sicher und technologisch ausgereift wie moderne Autos zu machen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das einzigartigste Merkmal des neuen Modells ist das Smart View-System. Laut ixbt.com umfasst dieses System eine Rückfahrkamera und ein spezielles Radar. Über ein am Lenker montiertes digitales Display kann der Radfahrer Fahrzeuge sehen, die sich von hinten nähern. Wenn sich ein Auto schnell von hinten nähert, warnt das System den Fahrer, was ein sicheres Fahren ermöglicht, ohne sich umdrehen zu müssen.

Sicherheits- und Beleuchtungssystem auf Automobilniveau

Die Ingenieure von Volkswagen haben auch dem Beleuchtungssystem des Fahrrads besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die in den Fahrradrahmen integrierten LED-Leuchten dienen als Tagfahrlicht. Beim Bremsen leuchten sie automatisch rot auf, und beim Abbiegen werden gelbe Blinksignale aktiviert. Dieses System funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie Bremslichter und Blinker bei Autos.

Darüber hinaus hat Volkswagen im Rahmen des neuen Ökosystems einen „intelligenten“ Helm entwickelt. Dieses Zubehör arbeitet synchron mit dem Beleuchtungssystem des Fahrrads. Am wichtigsten ist, dass der Helm über eine Unfallerkennungsfunktion verfügt. Bei einem schweren Zusammenstoß sendet das Gerät automatisch eine Nachricht und die Koordinaten an voreingestellte Kontakte.

Die technologischen Innovationen enden hier nicht. Die im Set enthaltene intelligente Brille arbeitet in Verbindung mit der Kamera und dem Radar. Sie zeigt Navigationshinweise und wichtige Verkehrswarnungen direkt im Sichtfeld des Radfahrers an. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Technologie auf Entwicklungen von Ingenieuren der Militärluftfahrt basiert.

Für Regionen, in denen die Fahrradinfrastruktur ausgebaut wird, wie etwa in Usbekistan, sind solche Technologien äußerst relevant. Die Erhöhung des Sicherheitsniveaus und die Einführung von Funktionen, die denen von Autos ähneln, werden dazu beitragen, E-Bikes nicht nur für die Freizeit, sondern auch als primäres Verkehrsmittel zu popularisieren.