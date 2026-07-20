Tottenham lehnt 46-Millionen-Pfund-Angebot von Newcastle für Lucas Bergvall ab

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Tottenham lehnt 46-Millionen-Pfund-Angebot von Newcastle für Lucas Bergvall ab

Der Londoner Verein Tottenham hat ein großes Angebot für seinen talentierten Mittelfeldspieler Lucas Bergvall abgelehnt. Laut Berichten von Goal.com bot Newcastle 46 Millionen Pfund für den jungen schwedischen Spieler, doch die Führung der "Spurs" stimmte dem Deal nicht zu. Dies berichtet Goal.com .

Es ist bekannt, dass der 20-jährige Spieler selbst besorgt über seine geringe Spielpraxis ist und bereit ist, Wechseloptionen zu anderen Vereinen zu prüfen. Dennoch gab es bisher keinen klaren Dialog zwischen der Tottenham-Führung und dem Spieler über seine Zukunft. Bergvall hatte bereits zu Beginn des Sommers seine Bedenken hinsichtlich seines Platzes in der Startelf gegenüber den Vereinsverantwortlichen geäußert.

Konkurrenz und Trainerwechsel

Obwohl Bergvall in der vergangenen Saison in allen Wettbewerben 33 Spiele absolvierte, änderte sich seine Situation nach der Ankunft von Roberto De Zerbi im März. Unter dem neuen Trainer stand er nur einmal in der Startelf. In den letzten sechs Spielen der Saison kam er auf lediglich 51 Einsatzminuten.

Die Situation wird dadurch erschwert, dass Tottenham im aktuellen Transferfenster fast 200 Millionen Pfund ausgegeben hat, um das zentrale Mittelfeld zu verstärken. Insbesondere die Verpflichtungen von Sandro Tonali von Newcastle und Matheus Fernandes von West Ham könnten Bergvalls Chancen auf einen Stammplatz weiter verringern.

Langfristiger Vertrag und internationale Anerkennung

Dass Tottenham das Angebot von Newcastle abgelehnt hat, zeigt, dass der Verein den jungen Spieler weiterhin schätzt. Zudem läuft Bergvalls aktueller Vertrag bis 2031, was dem Londoner Verein einen Vorteil bei Verhandlungen verschafft. Der Spieler, der 2024 für 8,5 Millionen Pfund vom schwedischen Verein Djurgården kam, hat bereits 78 Spiele für die Londoner absolviert.

Lucas Bergvall konnte sich auch auf internationaler Bühne beweisen. Er nahm mit der schwedischen Nationalmannschaft an der letzten Weltmeisterschaft teil und wurde zum jüngsten schwedischen Spieler in der Geschichte des Turniers. Aktuell kommt er auf 14 Länderspiele. Neben Newcastle zeigt auch Nottingham Forest Interesse an dem Spieler.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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