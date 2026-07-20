Das von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX stieß bei seiner jüngsten Weltraummission auf technische Probleme. Der Start der Falcon 9 Rakete, der von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien geplant war, wurde nach der Zündung der Triebwerke nur Sekunden vor dem Abheben automatisch abgebrochen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Im Rahmen dieser Mission sollten 24 neue Starlink Satelliten in die Umlaufbahn gebracht werden. Wie das Portal ixbt.com berichtet, wurden zwar alle neun Merlin-Triebwerke der ersten Stufe der für die Mission Starlink 17-39 vorgesehenen Rakete gezündet, doch die Bordautomatik gab unerwartet den Befehl zum Abbruch des Fluges.

Technische Störungen und Sicherheitsmaßnahmen

Bisher haben die Spezialisten von SpaceX keine offizielle Stellungnahme zu den Gründen des Abbruchs abgegeben. Solche Vorfälle treten in der Regel auf, wenn die Bordcomputer der Rakete eine Abweichung von der Norm bei einem der Sensoren feststellen. Im Gegensatz zum Starship-Programm gibt das Unternehmen Details zu solch kleineren Störungen bei der Falcon 9 nur ungern an die Öffentlichkeit weiter.

Bemerkenswert ist, dass dies der zweite derartige Vorfall bei SpaceX innerhalb der letzten Woche ist. Zuvor wurde auch der 13. Testflug des Starship-Projekts nach demselben Szenario abgebrochen, also in den letzten Sekunden nach der Triebwerkszündung. Dies unterstreicht den äußerst ernsten Ansatz des Unternehmens in Bezug auf die Flugsicherheit.

Das Starlink-Projekt könnte auch für Länder mit großen Flächen wie Usbekistan von strategischer Bedeutung sein. Der Ausbau dieses Netzwerks, das derzeit viele entlegene Regionen der Welt mit Hochgeschwindigkeitsinternet versorgt, trägt zur Verbesserung der globalen digitalen Kommunikation bei. Daher steht jeder erfolgreiche oder erfolglose Start im Fokus der Branchenexperten.

Experten sind der Meinung, dass solche Abbrüche bei wiederverwendbaren Raketen wie der Falcon 9 als normal anzusehen sind. Die erste Stufe der Rakete ist so programmiert, dass sie bei jeder verdächtigen Situation den Flug abbricht, um ihre Ressourcen zu schonen und die teure Ausrüstung zu schützen. Es wird erwartet, dass die Ingenieure von SpaceX in den kommenden Stunden alle Systeme erneut überprüfen und einen neuen Starttermin festlegen.