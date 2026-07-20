Zabihillo Urinboev verlässt Navbahor und wechselt zu einem neuen Verein

Der usbekische erfahrene Stürmer Zabihillo Urinboev hat vor der zweiten Saisonhälfte seinen Verein gewechselt. Der 31-jährige Fußballer hat sich von Navbahor verabschiedet und sich dem Verein Sogdiana aus Jizzakh angeschlossen.

Dieser Transfer stellt einen neuen Abschnitt in der Karriere des Stürmers dar. Urinboev möchte bei seinem neuen Verein mehr Spielpraxis sammeln und wieder mit Toren auf sich aufmerksam machen.

Eineinhalb Jahre bei Navbahor gehen zu Ende

Zabihillo Urinboev vertrat in den letzten eineinhalb Spielzeiten den Verein Navbahor aus Namangan.

Die aktuelle Saison verlief jedoch nicht wie erwartet für den Spieler. Aufgrund einer Verletzung kam er in der Super League nur zu fünf Einsätzen und erzielte dabei ein Tor.

Geringe Spielpraxis und verletzungsbedingte Probleme könnten die Entscheidung des Stürmers beeinflusst haben, während der Wechselperiode ein neues Team zu wählen.

Sogdiana verstärkt die Angriffsreihe

Mit der Verpflichtung des erfahrenen Stürmers hat der Verein aus Jizzakh seine Optionen im Angriff erweitert.

Urinboevs Erfahrung in der Super League, seine Bewegungen im Strafraum und seine Torgefährlichkeit könnten für Sogdiana in der zweiten Saisonhälfte von entscheidender Bedeutung sein.

Die Hauptaufgabe besteht nun darin, dass der Spieler seine körperliche Verfassung nach der Verletzung vollständig wiederherstellt und sich schnell an den Spielstil der neuen Mannschaft anpasst.

Für mehrere Vereine aktiv

Im Laufe seiner Karriere hat Zabihillo Urinboev in Usbekistan für eine Reihe bekannter Vereine gespielt.

Zuvor spielte er bereits für Bunyodkor und Metallurg. Nun kommt Sogdiana zu dieser Liste hinzu.

Für den 31-jährigen Stürmer könnte die Zeit in Jizzakh eine Gelegenheit sein, sich erneut zu beweisen. Nachdem er bei Navbahor verletzungsbedingt selten zum Einsatz kam, strebt Urinboev an, seine Torbilanz bei seinem neuen Verein zu verbessern.