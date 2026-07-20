Zabihillo Urinboev verlässt Navbahor und wechselt zu einem neuen Verein

·57·Sport
Zabihillo Urinboev verlässt Navbahor und wechselt zu einem neuen Verein

Der usbekische erfahrene Stürmer Zabihillo Urinboev hat vor der zweiten Saisonhälfte seinen Verein gewechselt. Der 31-jährige Fußballer hat sich von Navbahor verabschiedet und sich dem Verein Sogdiana aus Jizzakh angeschlossen.

Dieser Transfer stellt einen neuen Abschnitt in der Karriere des Stürmers dar. Urinboev möchte bei seinem neuen Verein mehr Spielpraxis sammeln und wieder mit Toren auf sich aufmerksam machen.

Eineinhalb Jahre bei Navbahor gehen zu Ende

Zabihillo Urinboev vertrat in den letzten eineinhalb Spielzeiten den Verein Navbahor aus Namangan.

Die aktuelle Saison verlief jedoch nicht wie erwartet für den Spieler. Aufgrund einer Verletzung kam er in der Super League nur zu fünf Einsätzen und erzielte dabei ein Tor.

Geringe Spielpraxis und verletzungsbedingte Probleme könnten die Entscheidung des Stürmers beeinflusst haben, während der Wechselperiode ein neues Team zu wählen.

Sogdiana verstärkt die Angriffsreihe

Mit der Verpflichtung des erfahrenen Stürmers hat der Verein aus Jizzakh seine Optionen im Angriff erweitert.

Urinboevs Erfahrung in der Super League, seine Bewegungen im Strafraum und seine Torgefährlichkeit könnten für Sogdiana in der zweiten Saisonhälfte von entscheidender Bedeutung sein.

Die Hauptaufgabe besteht nun darin, dass der Spieler seine körperliche Verfassung nach der Verletzung vollständig wiederherstellt und sich schnell an den Spielstil der neuen Mannschaft anpasst.

Für mehrere Vereine aktiv

Im Laufe seiner Karriere hat Zabihillo Urinboev in Usbekistan für eine Reihe bekannter Vereine gespielt.

Zuvor spielte er bereits für Bunyodkor und Metallurg. Nun kommt Sogdiana zu dieser Liste hinzu.

Für den 31-jährigen Stürmer könnte die Zeit in Jizzakh eine Gelegenheit sein, sich erneut zu beweisen. Nachdem er bei Navbahor verletzungsbedingt selten zum Einsatz kam, strebt Urinboev an, seine Torbilanz bei seinem neuen Verein zu verbessern.

Zabihillo UrinboevNavbahorSogdianaUsbekische Super LeagueFußball Transfers
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Messi und 9 weitere Spieler kehrten nicht nach Argentinien zurück: Der Grund ist bekanntMessi und 9 weitere Spieler kehrten nicht nach Argentinien zurück: Der Grund ist bekanntHeute, 23:2164 Teams bei der WM 2030? Es gibt eine wichtige Anmerkung...64 Teams bei der WM 2030? Es gibt eine wichtige Anmerkung...Heute, 23:14Tottenham lehnt 46-Millionen-Pfund-Angebot von Newcastle für Lucas Bergvall abTottenham lehnt 46-Millionen-Pfund-Angebot von Newcastle für Lucas Bergvall abHeute, 22:57Ist Guardiola kurz vor einem Wechsel nach Italien? Treffen in Barcelona...Ist Guardiola kurz vor einem Wechsel nach Italien? Treffen in Barcelona...Heute, 22:26Shomurodovs Tor könnte das schönste der WM 2026 seinShomurodovs Tor könnte das schönste der WM 2026 seinHeute, 22:22Usbekistan fällt in der FIFA-Weltrangliste um 10 Plätze: Der Grund ist bekanntUsbekistan fällt in der FIFA-Weltrangliste um 10 Plätze: Der Grund ist bekanntHeute, 22:16
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis