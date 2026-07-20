Ist Guardiola kurz vor einem Wechsel nach Italien? Treffen in Barcelona...

Im Rennen um den Posten des Cheftrainers der italienischen Nationalmannschaft hat es eine unerwartete Wende gegeben. Pep Guardiola wird praktisch als einer der Hauptkandidaten für die Leitung der „Squadra Azzurra“ gehandelt.

Laut Sky Sport trafen sich Paolo Maldini und Leonardo am vergangenen Wochenende in Barcelona mit dem spanischen Spezialisten. Die Parteien diskutierten mehrere Tage lang über mögliche Bedingungen einer Zusammenarbeit.

Welches Projekt wurde Guardiola angeboten?

Die italienische Führung erwartet vom neuen Trainer nicht nur kurzfristige Ergebnisse, sondern auch einen grundlegenden Neuaufbau der Nationalmannschaft.

Quellen zufolge wurde Guardiola ein langfristiges Projekt bis zur Weltmeisterschaft 2030 vorgestellt. Es sieht die Einbindung junger Spieler in den Kader, eine Aktualisierung des Spielstils und die Wiederherstellung des Ansehens Italiens auf der internationalen Bühne vor.

Der Erneuerungsprozess soll mit der UEFA Nations League beginnen, gefolgt von der Vorbereitung des Kaders auf die UEFA Euro 2028 und die WM 2030.

Warum entscheidet sich Maldini für Guardiola?

Paolo Maldini und Pep Guardiola sind durch jahrelangen gegenseitigen Respekt und enge Beziehungen verbunden. Die italienische Seite sieht in dem spanischen Spezialisten einen Trainer, der eine klare Fußballphilosophie in die Nationalmannschaft einbringen kann.

Guardiola hat im Vereinsfußball mit seinem auf Ballbesitz, hohem Pressing und Positionsangriffen basierenden Stil große Erfolge erzielt. Auch die italienische Führung möchte ein neues Fußballmodell schaffen, das der Nationalmannschaft viele Jahre lang dienen wird.

Die Ära bei „Manchester City“ ist beendet

Guardiola verließ Manchester City am Ende der letzten Saison. Er trainierte den englischen Klub seit 2016, gewann sechsmal die Premier League sowie die Champions League und die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Der Spezialist hatte ursprünglich die Absicht geäußert, eine Pause von seiner Trainerkarriere einzulegen. Daher bedeutet das Treffen mit der italienischen Seite nicht zwangsläufig, dass eine Ernennung unmittelbar bevorsteht.

Bisher keine offizielle Einigung

Guardiolas Kandidatur ist nicht mehr nur ein Traum oder eine erste Idee. Dass Maldini und Leonardo nach Barcelona gereist sind, um direkt mit ihm zu verhandeln, zeigt, dass die italienische Seite diese Option ernst nimmt.

Der Wunsch des Trainers nach einer Pause und die finanziellen Bedingungen des Deals könnten jedoch zentrale Punkte in den Verhandlungen sein. Daher gibt es bisher keine offizielle Meldung über eine endgültige Einigung zwischen den Parteien.

Pirlo und Mancini ebenfalls auf der Liste

Neben Guardiola werden auch die Kandidaturen von Andrea Pirlo und Roberto Mancini für den Posten des Nationaltrainers geprüft. Einige italienische Quellen bewerten Pirlo als eine praktischere und finanziell günstigere Option.

Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen. Aber nach dem Treffen in Barcelona ist die Wahrscheinlichkeit, dass Guardiola in Italien anfängt, deutlich gestiegen. Die Hauptfrage ist nun: Wird sich der spanische Spezialist nach seinen Erfolgen im Vereinsfußball darauf einlassen, sich auf Nationalmannschaftsebene zu beweisen?