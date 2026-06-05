Kein Land mehr? Schafe werden in Namangan auf Dächern gehalten

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Kein Land mehr? Schafe werden in Namangan auf Dächern gehalten

Der Einfallsreichtum und die Kreativität des usbekischen Volkes haben sich einmal mehr bestätigt. Diesmal ist der Beweis für das Sprichwort „Usbeken sind amüsant, und ihre Worte sind es noch mehr“ in der Region Namangan zu sehen.

Ein Bewohner des Bezirks To‘raqo‘rg‘on war aufgrund der begrenzten Grundstücksgröße in seinem Hinterhof gezwungen, seine Schafe auf dem Dach seines Hauses zu halten.

Obwohl wir zuvor schon von der Haltung von Wachteln und Hühnern auf Dächern gehört hatten, war die Haltung von Schafen auf einem Dach für die meisten Menschen eine völlig unerwartete Situation.

Dieser Vorfall hat in den sozialen Medien Interesse geweckt und verschiedene Diskussionen ausgelöst. Nutzer haben den Einfallsreichtum der Usbeken erneut anerkannt und scherzhaft kommentiert: „Wenn kein Land gefunden wird, wird sogar ein Dach zur Weide.“

UsbekistanNamanganTorakurgon
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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