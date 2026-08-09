Der verspielte Eisbär Momota erobert mit einem Kegel auf dem Kopf das Internet

Ein Eisbärbaby namens Momota, das in einem Aquarium in der japanischen Präfektur Akita lebt, ist in den sozialen Medien berühmt geworden. Die im vergangenen Dezember geborene Bärin begeistert Nutzer mit ihren Streichen beim Spielen.

Momota spielt gerne, indem sie sich Plastikkegel wie Helme auf den Kopf setzt. Videos, die sie in dieser Situation zeigen, verbreiteten sich innerhalb kurzer Zeit im Internet.

Besonders amüsant fanden viele, dass Momotas Mutter ihr den Kegel jedes Mal geduldig vom Kopf nimmt. Nutzer verglichen die Szene mit einem typischen Moment zwischen einem frechen Kind und seiner Mutter.

In den Kommentaren ist häufig zu lesen: „Alle Kinder sind gleich.“ Momotas verspieltes Verhalten machte sie zu einem der meistdiskutierten Tiere des Aquariums.