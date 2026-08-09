Barcelona Besiegt Nottingham Forest Im Testspiel Der Saisonvorbereitung

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Barcelona Besiegt Nottingham Forest Im Testspiel Der Saisonvorbereitung

Barcelona hat Nottingham Forest am Samstagabend in Udine im Rahmen eines Dreiecksturniers dramatisch mit 1:0 besiegt. Wie Marca berichtet, fiel das einzige Tor der Partie in der Nachspielzeit per Elfmeter. Der brasilianische Flügelspieler Raphinha sicherte seinem Team den Sieg. Goal.com berichtet .

Obwohl die Mannschaft von Hansi Flick während der Partie wechselhafte Leistungen zeigte, bewies sie am Ende Willensstärke und feierte den Erfolg. Der Trainer weiß, dass auf dem Weg zur optimalen körperlichen Verfassung in dieser Phase der Saisonvorbereitung noch viel Arbeit bevorsteht. Dies wird jedoch als völlig normal angesehen.

Eine Mischung Aus Erfahrung Und Jugend

Der deutsche Coach stellte eine Mischung aus Spielern der ersten Mannschaft und Absolventen der Jugendakademie auf. Der ägyptische Stürmer Hamza Abdelkarim Komo erhielt nach seinem Einsatz gegen Birmingham auch in dieser Partie eine Chance in der Startelf als Mittelstürmer.

Auch Fermín López und Raphinha kamen in dieser Saisonvorbereitung erstmals zum Einsatz, während Karim Adeyemi seinen Platz in der Startelf behielt. Die Außenverteidigerpositionen besetzten die erst 17 Jahre alten Espart und Bisker, während Fariñas im Mittelfeld agierte.

Der Spielverlauf Und Der Entscheidende Moment

Nottingham Forest begann die Partie engagiert und stellte Barcelona mit hohem Pressing von den ersten Minuten an vor große Probleme. Die Katalanen fanden jedoch eine passende Antwort auf den Druck, versuchten die Kontrolle über das Spielfeld zu übernehmen und kämpften trotz der engen Räume bis zum Schluss weiter.

Die entscheidende Szene ereignete sich in den Schlussminuten. Raphinha verwandelte den zugesprochenen Zwölfmeter souverän, bewahrte Barcelona in einer schwierigen Partie vor einer Niederlage und bescherte seinem Team den ersten Turniersieg.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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