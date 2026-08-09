Amazons neues Texas-Projekt könnte zum größten Umweltverschmutzer der USA werden

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Amazons neues Texas-Projekt könnte zum größten Umweltverschmutzer der USA werden

Amazons geplantes großes Rechenzentrum im texanischen Pecos County könnte zu einer der größten Quellen von Klimaverschmutzung in den Vereinigten Staaten werden. Nach Angaben der The New York Times soll ein eigenes Kraftwerk für den Technologiekomplex mit Erdgas betrieben werden und eine Genehmigung erhalten, jährlich 33 Millionen Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre auszustoßen. TechCrunch.com berichtet .

Experten sind besorgt, dass dieser Wert die Emissionen jedes anderen derzeit betriebenen Kraftwerks in den Vereinigten Staaten übersteigt. Die negativen Auswirkungen von Rechenzentren auf die Strompreise und die Probleme im Zusammenhang mit Energieengpässen sorgen derzeit für erheblichen Unmut in der Öffentlichkeit und unter Politikern. Deshalb sind große Technologiekonzerne gezwungen, nach unabhängigen Erzeugungsquellen zu suchen, um eine kontinuierliche Energieversorgung ihrer Anlagen sicherzustellen.

Künstliche Intelligenz und der wachsende CO₂-Fußabdruck

Die rasante Entwicklung von Technologien der künstlichen Intelligenz und die steigende Nachfrage danach haben Amazons CO₂-Emissionen direkt beeinflusst. Unternehmensberichten zufolge stiegen die Treibhausgasemissionen im vergangenen Jahr um 16 Prozent. Dies steht im Widerspruch zum zentralen Ziel des Konzerns, seine CO₂-Emissionen bis 2040 auf null zu senken.

Gleichzeitig steigt der Strombedarf für den Betrieb der AI-Infrastruktur in beispiellosem Ausmaß. Infolgedessen investieren Amazon und andere große Technologieunternehmen aktiv in die Entwicklung riesiger Erdgas-Kraftwerke. Dadurch verschärfen sich die Widersprüche zwischen Umweltinitiativen und der Gewährleistung der Energiesicherheit weiter.

Die offizielle Position der Parteien

Amazon-Vertreter wiesen die Kritik zurück und erklärten, dass das neue Rechenzentrum in Texas nicht zu höheren Strompreisen für lokale Familien führen werde. Nach Angaben eines Unternehmenssprechers wird der Komplex vollständig durch neue On-site-Erzeugungskapazitäten versorgt und keine zusätzliche Belastung für Verbraucher darstellen.

Gleichzeitig räumte der Unternehmenssprecher ein, dass sich die Lage im Kampf gegen den Klimawandel verändert habe. „Die Welt sieht heute anders aus als zu dem Zeitpunkt, als wir den Climate Pledge ins Leben gerufen haben, aber unsere Verpflichtungen haben sich nicht geändert“, erklärte der Amazon-Vertreter in einer Stellungnahme. Obwohl der Technologiekonzern seine Verbundenheit mit den Umweltzielen betont, bleibt derzeit unklar, wie sich seine laufenden groß angelegten Projekte mit fossilen Brennstoffen auf seine künftigen Klimastrategien auswirken werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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