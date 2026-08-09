José Mourinho Kritisiert Bernardo Silvas Fitness

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José Mourinho Kritisiert Bernardo Silvas Fitness

Real Madrids Cheftrainer José Mourinho äußerte sich offen zur Fitness des Mittelfeldspielers Bernardo Silva, der sein erstes Spiel für die Mannschaft absolvierte. Wie Goal.com berichtete, betonte der erfahrene Trainer, dass der Spieler in schlechter körperlicher Verfassung zum Trainingslager vor der Saison gekommen sei. Goal.com berichtet darüber.

Real Madrid besiegte Ferencváros in einem Freundschaftsspiel in Budapest mit 2:1. Die Partie war ein weiterer Test für den spanischen Spitzenklub im Rahmen der Saisonvorbereitung.

Spielanalyse und die Einschätzungen des Trainers

Mario Rivas eröffnete in der 41. Minute den Torreigen, während Carlos Espi die Führung zu Beginn der zweiten Halbzeit ausbaute. Nach dem Spiel gab José Mourinho Real Madrid TV ein Interview, dankte dem Gegner und lobte die Intensität der Partie.

Gleichzeitig stellte der portugiesische Trainer fest, dass die Ordnung im Spiel der Mannschaft nach der Pause etwas verloren gegangen sei. Mourinho zufolge wirkten sich die kurze Einsatzzeit von Spielern wie Vinícius Júnior und Bernardo Silva sowie die Positionswechsel auf das Zusammenspiel der Mannschaft aus.

Bernardo Silvas Fitness und Mourinhos Plan

Bernardo Silva, der im Sommer von Manchester City mit einem Zweijahresvertrag gekommen war, stand im Mittelpunkt der Partie. José Mourinho machte jedoch keinen Hehl daraus, dass er mit der aktuellen körperlichen Verfassung des Mittelfeldspielers nicht vollständig zufrieden war.

„Der arme Junge hat sich im Urlaub erholt und kam in einer etwas schwachen körperlichen Verfassung an“, sagte Mourinho. Es wurde darauf hingewiesen, dass der Spieler mit seiner Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft teilgenommen und eine anstrengende Saison erlebt hatte.

Der Trainer fügte hinzu, dass er den Spieler angesichts seiner aktuellen körperlichen Möglichkeiten auf die Zehnerposition versetzt habe und dieser in mehreren Linien agieren könne. Real Madrid bestreitet seine nächsten Spiele gegen Deportivo La Coruña und Schalke.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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