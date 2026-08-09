OpenAI übernimmt Startup NextSlide für die Erstellung von Präsentationen

OpenAI, ein führendes Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz, hat das auf die Erstellung von Präsentationen und visueller Kommunikation spezialisierte Startup NextSlide übernommen. Infolge der Übernahme wird das Startup-Team direkt am ChatGPT-Projekt arbeiten. Dies berichtete TechCrunch.com berichtet darüber.

Laut ixbt.com wurde die Vereinbarung etwas später öffentlich bekannt gegeben, obwohl der Übernahmeprozess tatsächlich bereits Anfang dieses Jahres stattgefunden hatte. Beide Seiten zogen es jedoch vor, die finanziellen Bedingungen und Details des Geschäfts vertraulich zu behandeln.

Ein Schritt zur einfacheren visuellen Kommunikation

In einer auf der offiziellen Unternehmenswebsite veröffentlichten Mitteilung ging NextSlide-Gründer Ahmad Beshry besonders auf die Möglichkeiten seines Produkts ein. Seinen Angaben zufolge konnte das Startup Textanweisungen, Notizen, verschiedene Dokumente oder Recherchen in ansprechende Präsentationen umwandeln, die sofort verwendet und bearbeitet werden konnten.

Das Hauptziel des Projekts bestand darin, visuelle Kommunikation für alle zugänglicher zu machen und Menschen dabei zu helfen, ihre Ideen klar zu vermitteln. Ahmad Beshry betonte, dass sie diese Mission durch den Zusammenschluss mit OpenAI fortsetzen und Produkte auf Basis künstlicher Intelligenz entwickeln würden, die Menschen dabei unterstützen, ihre Ideen in sinnvolle Arbeit umzusetzen.

Ein erfahrenes Team und Pläne für die Zukunft

Erwähnenswert ist, dass NextSlide-Gründer Ahmad Beshry zuvor auch das Startup Caper AI gegründet hatte, das intelligente Einkaufswagen und kassenlose Einkaufssysteme entwickelte. Dieses Projekt wurde 2021 erfolgreich von Instacart übernommen.

Die Aufnahme des NextSlide-Teams durch OpenAI wird dazu beitragen, die Möglichkeiten von ChatGPT weiter auszubauen. Künftig sollen Nutzer mithilfe künstlicher Intelligenz nicht nur Texte und Code, sondern auch professionelle Präsentationen schnell und hochwertig erstellen können.