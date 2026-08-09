Manchester City ändert das Kapitänssystem

Manchester City steht vor einer Phase tiefgreifender kultureller Veränderungen. Der neue Cheftrainer des Klubs, Enzo Maresca, hat beschlossen, das traditionelle Verfahren zur Wahl des Kapitäns aus der Ära von Pep Guardiola vollständig zu ändern. Wie Goal.com berichtet, soll der Kapitän künftig nicht mehr von den Spielern gewählt, sondern direkt vom Trainer bestimmt werden. Goal.com berichtet .

Bekanntlich wurden die Kapitäne von Manchester City im vergangenen Jahrzehnt durch eine interne Abstimmung der Mannschaft bestimmt. Dieses demokratische System gab erfahrenen Spielern wie Fernandinho, İlkay Gündoğan und Kevin De Bruyne das Recht, die Kapitänsbinde zu tragen. Der Wechsel von Bernardo Silva zu Real Madrid als ablösefreier Spieler in diesem Sommer hat jedoch eine Führungslücke im Klub hinterlassen.

Phil Foden und die Rolle englischer Spieler

Nach Informationen von The Athletic gehört es zu den wichtigsten Zielen von Enzo Maresca, die Stellung englischer Spieler innerhalb der Führungsgruppe der Mannschaft zu stärken. Dadurch eröffnet sich eine neue Chance für den aus der eigenen Jugend stammenden Phil Foden. Der 26-jährige Mittelfeldspieler gehört weiterhin zu den dienstältesten Profis des Klubs und dürfte angesichts der zahlreichen Abgänge zu einem der wichtigsten Führungsspieler werden.

Foden selbst erklärte in Interviews in der vergangenen Woche offen, dass er bereit sei, diese Verantwortung zu übernehmen: „Da ich schon sehr lange im Klub spiele, bin ich einer der wenigen verbliebenen älteren Spieler. Deshalb sollte ich in dieser Saison zweifellos einer der Führungsspieler und einer der Kapitäne werden.“

Veränderungen im Kader und neue Kandidaten

Die Situation in der Führungsgruppe der Mannschaft könnte sich aufgrund der Unsicherheit über Rodris Zukunft weiter verschärfen. Obwohl Barcelonas Angebot über 38 Millionen Pfund für den spanischen Mittelfeldspieler abgelehnt wurde, reißen die Transfergerüchte nicht ab. Sollte Rodri gehen, würde die Mannschaft einen weiteren wichtigen Führungsspieler verlieren. Barcelona Um solche möglichen Lücken zu schließen, prüft die Klubführung auch die Verpflichtung von Innenverteidiger Marc Guéhi, der im Januar von Crystal Palace kam. Obwohl er erst vor Kurzem zum Team gestoßen ist, zeigen seine frühere Kapitänsrolle bei Crystal Palace und seine Einsätze als Kapitän der englischen Nationalmannschaft sein Führungspotenzial. Rúben Dias bleibt weiterhin einer der aussichtsreichsten Kandidaten.

Ana shunday ehtimoliy boʻshliqlarni toʻldirish maqsadida klub rahbariyati yanvar oyida Kristal Pelas safidan kelib qoʻshilgan markaziy himoyachi Mark Guehining nomzodini ham koʻrib chiqmoqda. Garchi u jamoaga yaqinda qoʻshilgan boʻlsa-da, oʻtmishda Kristal Pelas sardori boʻlgani va hatto Angliya terma jamoasi safida ham armachni taqqani uning yetakchilik salohiyatini koʻrsatib turibdi. Ruben Dias esa hamon asosiy nomzodlardan biri boʻlib qolmoqda.