Redmi 17 in Europa gestartet: 7500 mAh Akku und 120-Hz-Display

Xiaomi hat den Verkauf seines nächsten erschwinglichen Smartphones, des Redmi 17, auf dem europäischen Markt offiziell gestartet. Laut ixbt.com wurde das neue Gerät zunächst in deutschen Einzelhandelsketten sowie in Spanien und mehreren anderen Ländern angeboten. Das Modell ist derzeit noch nicht in allen Regionen gleichermaßen verfügbar, doch Xiaomi baut seine Präsenz auf dem europäischen Markt schrittweise aus. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das auffälligste Merkmal des Smartphones ist sein Akku mit hoher Kapazität. Der Hersteller hat das Gerät mit einem 7500 mAh Akku ausgestattet, der 45 W Schnellladen unterstützt. Die Unterbringung eines derart großen Akkus wirkt sich jedoch auch auf die Abmessungen des Geräts aus.

Technische Daten und Gehäuseabmessungen

Dank des Akkus mit hoher Kapazität ist das Smartphone 8,8 Millimeter dick und wiegt 232 Gramm. Laut ixbt.com verfügt das Gerät über ein großes 6,9-Zoll-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und robustem Corning Gorilla Glass 7i. Trotz der großen Bildschirmdiagonale ist die Displayauflösung mit nur 1600 × 720 Pixeln relativ niedrig.

Angetrieben wird das Gerät von einem MediaTek Helio G91 Ultra Prozessor. Besonders hervorzuheben ist, dass diese Hardwareplattform moderne 5G-Mobilfunknetze nicht unterstützt. Die Basisversion des Smartphones verfügt über 4 GB RAM und 128 GB eMMC-Speicher. Käufern werden außerdem Konfigurationen wie 4/256 GB, 6/128 GB und 6/256 GB angeboten.

Preis und Möglichkeiten zur Speichererweiterung

Zur Speichererweiterung werden microSD-Karten unterstützt, der Kartenslot ist jedoch als Hybridlösung ausgeführt. Das bedeutet, dass Nutzer zwischen einer zusätzlichen Speicherkarte und einer zweiten SIM-Karte wählen müssen. Für Fotoaufnahmen ist die Hauptkamera mit einem 50-Megapixel-Sensor ausgestattet.

Der Einstiegspreis des Redmi 17 auf dem europäischen Markt liegt bei 220 €. Dank seines erschwinglichen Preises und des besonders ausdauernden Akkus dürfte das Gerät Käufer im europäischen Budgetsegment ansprechen. Xiaomi plant, die Verfügbarkeit des Geräts künftig auf weitere Märkte auszuweiten.