OnePlus verlässt den europäischen Markt und verteilt Geschenke an Nutzer

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OnePlus verlässt den europäischen Markt und verteilt Geschenke an Nutzer

OnePlus hat offiziell seinen Rückzug aus den europäischen und nordamerikanischen Märkten bestätigt und eine spezielle Abschiedsaktion für treue Kunden in diesen Regionen gestartet. Laut ixbt.com wird Besitzern von Markengeräten ein 50W AIRVOOC magnetisches kabelloses Ladegerät kostenlos zur Verfügung gestellt, wobei die Anzahl der Geschenke streng begrenzt ist. Dies berichtete Ixbt.com berichtete .

Diese Kampagne erstreckt sich über große europäische Märkte wie Großbritannien, Deutschland, Spanien und Frankreich. Um dieses wertvolle Zubehör zu erhalten, müssen Benutzer den Oppo-Newsletter über die regionale Website des Unternehmens abonnieren und ihr OnePlus-Konto mit einem Oppo-Konto verknüpfen.

Begrenztes Kontingent und Bedingungen

Es wird angemerkt, dass nur 5.600 Einheiten des AIRVOOC 50W Ladegeräts für alle vier europäischen Länder zugeteilt wurden. Es gibt keine speziellen Kontingente für die einzelnen Märkte, und die Geschenke werden unter allen Teilnehmern nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ verteilt. Folglich endet die Aktion vorzeitig, sobald alle Vorratsgeräte verteilt sind.

Eine der Hauptbedingungen der Aktion – die Verknüpfung von OnePlus- und Oppo-Konten – hat symbolische Bedeutung. Experten glauben, dass OnePlus-Nutzern damit praktisch der Übergang in das Oppo-Ökosystem angeboten wird und die Integration zwischen den Marken weiter gestärkt wird.

Zusätzliche Vorteile und Zukunft

Zusätzlich zum kostenlosen Ladezubehör wird den an der Aktion teilnehmenden Nutzern ein zusätzlicher Rabatt auf Oppo-Produkte versprochen. Es ist jedoch bemerkenswert, dass Smartphones von diesen Rabattaktionen ausgeschlossen sind.

Der schrittweise Abbau der Aktivitäten von OnePlus auf den westlichen Märkten zeigt, dass sich auf dem Technologiemarkt wichtige Veränderungen vollziehen. Diese Abschiedsaktion wird als einzigartiges Zeichen der Dankbarkeit für europäische Käufer in Erinnerung bleiben, die die Produkte des Unternehmens jahrelang unterstützt haben.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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